O Acampamento Farroupilha chegou ao fim neste domingo com mais de 1 milhão de visitantes no Parque da Harmonia

A edição de 2019 do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, chegou ao fim neste domingo (22) com mais de 1 milhão de visitantes, conforme balanço divulgado pelo MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho), organizador do evento que ocupou o Parque da Harmonia (Centro Histórico) desde o dia 7 deste mês. Ainda segundo a entidade, o volume de público superou o do ano passado.

“Os dias de maior presença foram nos ensolarados finais de semana”, informou o presidente do MTG, Nairo Callegaro. “Foi o ano da retomada, saímos muito satisfeitos. O trabalho dos piquetes e da comissão organizadora foram exemplares, inclusive com dois dias a mais de evento. As finanças também terminaram com saldo positivo, cobrindo uma dívida remanescente de 2018.”

No segmento campeiro, o Acampamento apresentou novidades, como a parceria entre o Movimento e um núcelo da ABCCC (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos), que trouxe de forma inédita no evento uma exposição e provas de campereada e paleteada, além de um rodeio com mais de 400 laçadores e 30 ginetes, apresentação de laço inclusivo e práticas de bem-estar animal.

Organizado com o apoio da prefeitura de Porto Alegre e financiamento da LIC (Lei de Incentivo à Cultura), o Acampamento também manteve a tradição de proporcionar uma série de eventos musicais, folclóricos e culinários, dentre outros. Tudo isso dividido entre 354 galpões, palco principal e unidades temporárias de veículos de comunicação, órgãos de segurança pública e outros setores.

Outro destaque foi a Chama Crioula, guardada até a noite de sexta-feira, feriado de 20 de Setembro, data em que se comemora o aniversário da Revolução Farroupilha (1835-1945). Não menos importante foi o tradicional Desfile do Dia do Gaúcho, também na sexta-feira, com a participação de 3 mil cavaleiros de 57 entidades na avenida Beira-Rio.

Também merece registro especial o projeto “Ciranda Escolar”, que recebeu mais de 15 mil alunos de instituições de ensino públicas e particulares da capital gaúcha e Região Metropolitana. As turmas eram recebidas no centro de eventos Casa do Gaúcho, dentro do Parque da Harmonia, com apresentações culturais de dança, teatro, música e jogos de perguntas sobre o folclorista Paixão Côrtes (1927-2018), o grande homenageado dessa edição do evento.

Em um dessas ocasiões (nos dias 16 e 17), uma parceria com os piquetes instalados no Acampamento promoveu o “Cirandão”, evento que ofereceu, de forma gratuita, um almoço campeiro para mais de 800 crianças vinculadas a diversas instituições.

O Acampamento Farroupilha de 2019 em Porto Alegre contou com os seguintes patrocinadores: Itaipava, Ajinomoto, Borrússia, ESL Distribuidora, erva mate Barão, o Boticário, Bauducco, Atacadão, Termolar, App 99, Fox fotografias, Pralana, Beretta.

(Marcello Campos)

