O Acampamento Farroupilha já recebeu 580 mil pessoas em Porto Alegre

Cerca de 580 mil pessoas já visitaram o Acampamento Farroupilha desde que foram abertos os portões, em Porto Alegre, segundo números repassados pela assessoria de imprensa do evento. No último sábado, mais de 90 mil estiveram no Parque Harmonia e, no domingo, outras 150 mil passaram pelo local, de acordo com a Brigada Militar, que não registrou nenhum incidente grave no período. Nessa segunda-feira, o público estimado foi de 30 mil.

A expectativa dos organizadores é de que as festividades farroupilhas deste ano superem o total de público de 2015, que foi de 1,2 milhão de visitantes.

Muitas famílias foram ao Parque Harmonia no final de semana e os 365 piquetes estavam constantemente lotados, com muito churrasco. Na edição do ano passado, foram consumidas 50 toneladas de carne no acampamento. Com bailes, rodeio e competições de laço, rédeas e gineteadas, o tradicional evento vai até o dia 20.

Comentários