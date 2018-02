O aeromóvel que parte do Aeroporto Salgado Filho não funciona neste domingo

A linha da tecnologia aeromóvel operada pela Trensurb, que conecta o metrô ao Aeroporto Salgado Filho, terá seus serviços suspensos neste domingo. O motivo é a substituição do rotor por um novo, e também para melhorias na vedação de ar do duto e o sistema de comunicação via rádio. Esses serviços estão dentro da garantia da Aeromovel Brasil S.A , sem custo para a Trensurb.

A alternativa para o deslocamento dos usuários do metrô entre o Terminal 1 do Salgado Filho e a Estação Aeroporto da Trensurb é utilizar o ônibus gratuito que faz o transporte entre terminais e a passarela que conecta a estação ao Terminal 2.

Trensurb volta ao normal

A Trensurb informa que a partir da próxima segunda-feira, a grade de verão é encerrada e é retomada a tabela horária normal.

Escadas rolantes

As novas escadas rolantes das estações Unisinos e São Leopoldo, da Trensurb, estão em fase final de produção em unidade da Thyssenkrupp na província de Guangdong, na China. No momento, elas se encontram em processo de montagem para inspeção e testagem. Após a finalização dos testes, os equipamentos serão desmontados e embalados para o transporte até o Brasil. O despacho por navio deve acontecer no mês de março, com destino ao Porto de Paranaguá. Após os trâmites alfandegários, se não houver imprevistos, as escadas devem chegar a São Leopoldo na primeira quinzena de junho. A instalação dos novos equipamentos começará, então, pela Estação São Leopoldo e seguirá com a Estação Unisinos, com prazo de conclusão, previsto em contrato, até o final de julho.

Foi em setembro de 2017 que a Trensurb firmou contrato com a Thyssenkrupp Elevadores para a substituição de seis escadas rolantes inativas: duas na Estação São Leopoldo, uma para cada plataforma, e quatro na Estação Unisinos, duas para a plataforma, uma para o terminal de integração e outra para o centro comercial. Vale lembrar que a Estação São Leopoldo já conta com duas escadas rolantes funcionais, uma para cada plataforma, instaladas em 2015 pelo fato da estação deixar de ser terminal. O contrato, no valor de R$ 3,3 milhões, inclui projeto, montagem, instalação, garantias e assistência técnica, além da remoção das escadas inoperantes.

Passageiros transportados

Em 2017, a Trensurb transportou 55.056.632 usuários, o que equivale a uma média de 4.588.052 passageiros mensais. Em 2016, haviam sido transportados 56.161.503 passageiros. Durante o ano passado, a média de usuários transportados por dia útil foi de 185.015. O metrô gaúcho atingiu seu recorde de passageiros em 2017, 216.042 embarques, no dia 22 de novembro, data da primeira partida da final da Libertadores da América, entre Grêmio e Lanús, na Arena, próxima à Estação Anchieta. O mês de agosto foi o mais movimentado nas estações do metrô, único em que a demanda mensal ultrapassou os cinco milhões de passageiros. Foram 5.151.402 usuários transportados.

