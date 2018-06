O amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, neste domingo, não deve lotar o estádio do Liverpool, na Inglaterra

O amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, marcado para as 11h deste domingo em Liverpool (Inglaterra), não deve lotar o estádio Anfield Road. Mas o público previsto – quase 35 mil pessoas para um total de 54 mil lugares – é considerado bom pela imprensa britânica.

A presença de Neymar e companhia na cidade dos Beatles não parece ter animado todos os adeptos locais do futebol. De um lado, os torcedores do Liverpool (donos da casa) ainda curtem a ressaca pela perda da decisão do título da Liga dos Campeões para o Real Madrid (Espanha). Já os fãs do Everton estão mais preocupados com a montagem do elenco para a próxima temporada do campeonato inglês.

De acordo com jornalistas que atuam na cobertura do jogo, boa parte da ocupação de mais de 70% das cadeiras será garantida pela presença de brasileiros no Reino Unido. Muitos deles chegarão a Liverpool no próprio domingo, dia da partida, retornando depois da partida para as cidades onde vivem.

Durante as temporadas de 2015 a 2017, o estádio Anfield Road foi reformado e modernizado, aumentando capacidade para 54.167 lugares. A média de público na Premier League tem sido sempre superior aos 40 mil torcedores nos últimos anos. Já o recorde histórico da casa é de 61.905 torcedores, no duelo entre o Liverpool FC e o Wolverhampton Wanderers, no dia 2 de fevereiro de 1952, pela Copa da Inglaterra.

Neymar

O atacante Neymar vai jogar o segundo tempo do amistoso da Seleção Brasileira contra a Croácia, às 11h deste domingo, em Liverpool (Inglaterra). A confirmação foi dada nesse sábado pelo técnico Tite. O camisa 10 do PSG (Paris Saint-Germain) sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito – sofrida em fevereiro – e voltará a campo justamente no dia em que completa três meses da cirurgia à qual foi submetido.

“Ele vai permanecer no banco de reservas durante o primeiro tempo porque ainda está em processo de recuperação e vai entrar após o intervalo, por ser um jogo de nossa preparação para a Copa”, declarou à imprensa o comandante da Canarinho, sem indicar quem dará lugar ao craque neste penúltimo amistoso do Brasil antes do Mundial (14 de junho a 15 de julho). Para o próximo domingo, está previsto mais uma partida preparatória, contra a Áustria.

Escalações

O Brasil do técnico Tite deve colocar em campo Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Willian, Fernandinho, Paulinho, Phillippe Coutinho (Neymar) e Gabriel Jesus.

Já a Croácia, sob o comando de Zlatko Dalic, terá como provável escalação Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Modric, Rebic, Perisic e Mandzukic.

O adversário

A Seleção da Croácia já disputou quatro Copas do Mundo, alcançando a melhor posição em 1998, na Copa da França (vencida pelos donos da casa), com um terceiro lugar, após vencer a Holanda.

Naquela equipe, as principais estrelas eram Davor Suker (artilheiro do mundial) e Zvonimir Boban (atleta do Milan da Itália). A campanha foi surpreendente, derrotando a Alemanha nas quartas-de-final por 3 a 0 mas perdendo na semi-final para os anfitriões por 2 a 1.

Já na Copa de 2002 e na Eurocopa de 2004, a equipe croata não conseguiu passar da primeira fase. O mesmo ocorreu na Copa de 2006, disputada na Alemanha, quando terminou em vigésimo-segundo lugar.

