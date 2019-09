O Android 10 foi lançado com modo escuro e melhorias na privacidade

O Google começou a liberar, nesta terça-feira (3), a versão final do Android 10, atualização do seu sistema operacional que chega para substituir o Android 9.0 (Pie) em smartphones compatíveis. O download foi disponibilizado, inicialmente, para usuários do Google Pixel, linha de celulares da própria empresa, e deve chegar a dispositivos de marcas como Samsung e Motorola nos próximos meses.

Entre as principais funções do novo sistema, está o aguardado modo escuro, que deixa a interface do aparelho baseada nas cores preto e cinza, com o objetivo de evitar o cansaço visual e poupar bateria em dispositivos com tela OLED e similares. Além disso, novidades que visam a aumentar a privacidade do usuário também são destaque da nova versão.

De acordo com o site especializado Phone Arena, a linha Samsung Galaxy S10, por exemplo, deve receber a atualização ainda em 2019, enquanto o recém-anunciado Galaxy Note 10 só deve ser contemplado no primeiro semestre de 2020. Outros aparelhos de marcas como Motorola, Xiaomi e Huawei devem receber a nova versão do Android em breve, de acordo com seus próprios calendários. Também nesta terça, o Essential Phone e o Redmi K20 Pro começaram a disponibilizar o download da nova versão para alguns usuários. No fim da matéria, confira a lista do site Digital Trends com os celulares que devem receber o Android 10 ao longo dos próximos meses.

O novo Android foi anunciado em maio no Google I/O 2019, conferência anual da gigante de tecnologia. O evento também revelou o Pixel 3ª, versão do seu aparelho próprio com preço mais baixo. Além do tema noturno e das melhorias na privacidade dos usuários, a empresa garantiu ter focado em inovação, segurança e bem-estar digital. Na última semana, o Google revelou mudanças na identidade visual da marca do seu sistema e o abandono dos tradicionais nomes de doces. O sistema, que era esperado como Android Q, passa a se chamar simplesmente Android 10.

Modo escuro

Um dos principais destaques do Android 10 é a presença do chamado modo escuro. Na prática, o recurso permite trocar a base das cores do sistema para preto e cinza-escuro, deixando a tela menos luminosa e poupando a visão do usuário. Em dispositivos com display OLED, cuja tecnologia produz ainda menos luz em áreas escuras, o tema noturno ainda deve economizar energia. O “dark mode” tem sido anunciado por diversos aplicativos, já está confirmado no iOS 13, sistema do iPhone, e também deve chegar em breve ao WhatsApp.

Privacidade e segurança

O Google colocou a privacidade como um dos principais focos no Android 10. No novo sistema, é possível bloquear o acesso de aplicativos à localização do dispositivo enquanto estão em segundo plano. Com isso, o usuário poderá escolher quais apps poderão visualizar as informações do GPS quando não estão sendo executados. O tema também foi prioridade da Apple para a nova versão do seu software, no momento em que grandes empresas de tecnologia são pressionadas a adotar medidas que aumentam a privacidade dos seus consumidores.

Outras funções

Entre os outros recursos presentes no Android 10, está também uma função multitarefa chamada Bubbles, que permite a utilização de dois aplicativos simultaneamente. A novidade é uma aposta na tendência dos smartphones com telas dobráveis. Além disso, o sistema conta com um recurso de legendas ao vivo, que transcreve automaticamente o áudio reproduzido no telefone, mesmo em modo avião. Melhorias na “Resposta Inteligente”, nas atualizações em segundo plano e o novo “Modo de Foco”, que desativa aplicativos que causam distração, também estão disponíveis na nova versão.