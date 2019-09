O antigo aeroporto Salgado Filho deixa de operar neste domingo

Com a inauguração das novas salas de embarque do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, o Terminal 2 deixará de operar neste domingo (15). O antigo terminal abrigará somente o setor administrativo.

A Azul Linhas Aéreas transferirá todas as suas atividades para o Terminal 1. A empresa passará a contar, inclusive, com balcões de check-in.

Varig Experience

Em parceria com o projeto Varig Experience, o Porto Alegre Airport resgata artefato que fez história no Estado. Com 6,35 metros de comprimento e 14 metros de envergadura, o antigo planador PT-PAQ foi reformado pela Fraport Brasil e agora segue exposto no check-in do Terminal de Passageiros 1 para apreciação dos passageiros e usuários do aeroporto.

O planador PT-PAQ, modelo Göppening Wolf, foi fabricado na Alemanha e fez sua primeira exibição em 1938, na capital gaúcha, durante as comemorações da Semana da Asa pela VAE (Varig Aero Esporte), escola criada pela Varig nos anos 30 e conhecida por ser uma das pioneiras no ensino de aviação no Brasil. Nesta ocasião, era identificado ainda pelo prefixo PP-10 e já batizado com o nome “Gaivota”. Posteriormente este foi modificado para o prefixo PT-PAQ, quando começou a ser utilizado pelo Clube de Planadores Albatroz de Osório, após o encerramento das atividades da VAE.

Para alçar voo, poderia ser lançado de duas maneiras: arrastado por força humana ou de animais – como burros, morro acima; ou atrelado a um carro com corda elástica que o puxava ao longo da pista. Chegando em determinada velocidade, era desacoplado e ganhava o céu. O PT-PAQ chegou a atingir a altura de 240 metros, fato considerado um grande feito para a época.

Muito solicitado para demonstração de voos em Paradas da Mocidade e eventos em alusão ao Dia do Aviador, tornou-se uma das atrações aéreas que mais despertava a atenção dos gaúchos e, em especial, dos porto-alegrenses. Nos anos 1970, o planador foi doado pelo Clube de Planadores Albatroz ao Museu Varig.

Desde julho de 2016, o shopping Boulevard Laçador, em Porto Alegre, hospeda o Varig Experience, projeto que proporciona uma experiência única para quem é apaixonado por aviação. A iniciativa busca resgatar a memória da Varig através da exposição de diversas atrações que marcaram a história da companhia aérea, como um avião Douglas DC-3 restaurado e uniformes das comissárias de bordo.

A interação do público também pode se realizar através do site www.varigexperience.com.br, e pelas redes sociais Facebook (www.facebook.com/VarigExperience) e Instagram (@varigexperience). Nestes espaços, são resgatadas algumas memórias da Varig através de fotos, depoimentos e vídeos.

