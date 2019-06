O aplicativo “Detetive Cidadão” ajudou a recuperar mais um veículo roubado em Porto Alegre

A atitude de fotografar a placa de um carro suspeito permitiu que um cidadão ajudasse os órgãos gaúchos de segurança pública a recuperar mais um veículo em Porto Alegre. O carro, um Celta de cor prata, foi visto às 9h44min de domingo por um morador do bairro Mario Quintana (Zona Norte) que, desconfiado, acionou o aplicativo “Detetive Cidadão”, disponível no site da prefeitura.

Após enviar a imagem, as informações foram compartilhadas com o sistema de monitoramento de tráfego utilizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-RS), por sua vez que destacou a Polícia Civil e a Brigada Militar para que fossem tomadas as devidas providências. O programa pode ser acessado no aplicativo #EuFaçoPOA por usuários das plataformas Android e iOS.

Para o diretor técnico da Procempa (responsável pelo desenvolvimento do programa), Alexandre Horn, o “Detetive Cidadão”, por meio do aplicativo #EuFaçoPOA, representa um recurso de extrema importância para a capital gaúcha, assim como o cercamento eletrônico da cidade: “Desde o início da atual gestão, a prefeitura vem ampliando o uso da tecnologia para o combate à violência em todas as regiões da cidade”.

Cercamento Eletrônico

Dados do mês de maio apontam a recuperação de 41 veículos, de um total de 125 alertas. Comparativamente ao mesmo período do ano passado, quando o sistema entrou em operação, a Capital recuperou cinco vezes mais veículos. Nesse mesmo período, a redução de furtos e roubos de carros caiu 37%, de 1.048 (quando não contava com o sistema), para os atuais 658.

O sistema conta com 93 locais com sistema de reconhecimento de placas, 162 pistas monitoradas, 115 por pardais, 47 por lombadas eletrônicas e 25 câmeras de monitoramento com capacidade de captura de placas. Atualmente, monitora uma média de 850 mil placas por dia (aproximadamente 25 milhões por mês), com um índice de alerta diário de cinco veículos furtados ou roubados.

(Marcello Campos)

