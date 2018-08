O apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro é maior entre os homens

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) ainda tem no eleitorado masculino o seu principal trunfo para a eleições deste ano. Nesse segmento, ele lidera as intenções de voto com 28%, mais do que o dobro de seu desempenho entre as mulheres (13%), de acordo com a pesquisa divulgada no início desta semana pelo instituto Ibope. Já no eleitorado total, a taxa obtida pelo polêmico deputado federal e ex-militar é de 20%.

Esses resultados se referem ao cenário em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é apresentado como opção aos eleitores – na prática, o mais provável, já que o líder petista tem impedimento legal para concorrer, devido à sua condenação em segunda instância e prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá (SP), no âmbito da Operação Lava-Jato.

O apoio a Bolsonaro aumenta à medida que crescem a renda e a escolaridade dos entrevistados. Ele tem 12% na faixa dos eleitores mais pobres, com renda familiar de até um salário mínimo. No outro extremo, entre quem recebe mais de cinco salários mínimos, a taxa chega a 32%.

Na faixa de quem cursou o ensino médio ou a universidade, o candidato do PSL chega a 24% das preferências. Entre os que não passaram da quarta série do ensino fundamental, o apoio é de apenas 10%.

Já na divisão do eleitorado por regiões geográficas, Bolsonaro se sai melhor no Norte/Centro-Oeste, com 30%. No Sudeste e no Sul ele tem 21% e 23%, respectivamente. O Nordeste é a única região em que o candidato do PSL não aparece como líder isolado – nessa área, Marina Silva (Rede) tem 17% e Ciro Gomes (PDT) 14%.

Marina, que no cenário sem Lula aparece na segunda colocação, com 12% e em empate técnico com Ciro, se sai melhor entre as mulheres que entre os homens (15% a 10%). A preferência por ela é significativamente maior entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, que entre os mais velhos, com 55 anos ou mais (18% a 10%). Em termos geográficos, a candidata da Rede colhe melhores resultados no Norte/Centro-Oeste e no Nordeste (15% e 17%, respectivamente).

No cenário com Lula, o ex-presidente tem mais influência entre os nordestinos, onde é o preferido da maioria absoluta da população (60%). Nas demais regiões, a taxa cai para menos da metade no Sul (27%) e no Sudeste (28%). No Norte/Centro-Oeste, ele tem 33%. Preso em Curitiba desde 7 abril, Lula é o candidato oficial do PT, mas deverá ser substituído por Fernando Haddad quando a Justiça Eleitoral vetar sua participação na campanha.

Temer

Além de sondar as preferências eleitorais dos brasileiros, o Ibope mediu ainda a aprovação e a desaprovação ao governo do presidente Michel Temer. A gestão é considerada “ótima” ou “boa” por apenas 3%, “regular” por 19% e “ruim” ou “péssima” por 76%. Na Região Nordeste, a desaprovação chega a 86%.

O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios de todo o País, no período abrangido pelos dias 17 a 19 de agosto. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-01665/2018.

