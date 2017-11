O apresentador Luciano Huck dá mais indícios de que vai se candidatar à Presidência do País no ano que vem

A ameaça da Globo contra Luciano Huck parece não ter desanimado o apresentador a se candidatar à Presidência da República em 2018.

Segundo a Coluna do Fraga, do portal R7, Huck adiou decisões importantes sobre o seu programa para o ano que vem. Para o colunista, esse comportamento é mais um indício da possível candidatura do apresentador.

Ainda de acordo com a publicação, a indecisão de Luciano Huck incomoda a equipe, que já se reuniu várias vezes para saber uma posição real do comunicador.

Enquanto isso, partidos como PPS e DEM também aguardam a decisão do marido de Angélica até o fim do ano. Mas engana-se quem pensa que essa candidatura depende única e exclusivamente de Luciano. Angélica, tem grande poder de voz nisso tudo.

O fato é que a Globo já se prepara para a possível candidatura de Luciano Huck. Caso ele prossiga com a ideia, o Caldeirão do Huck terá que sair do ar ou ser comandado por outro apresentador – a segunda alternativa é mais difícil de ocorrer. Por isso, comenta-se que o canal desenvolve uma nova programação para os sábados.

A provável candidatura de Huck é um dos assuntos que mais movimentam o mundo da política atualmente. O apresentador da Globo pretende “roubar” votos que Lula teria no Nordeste e no Sudeste de Bolsonaro.

