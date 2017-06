O ar polar que avança pelo centro-sul do País trouxe a primeira grande onda de frio e derrubou a temperatura

O ar frio de origem polar se espalha pelo Brasil neste final de semana. A temperatura cai mais em todos os Estados da Região Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e também em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Em Vacaria, a mínima para esse período é de 1°C. Em Votopuranga (SP), a temperatura chega a 8°C.

As baixas temperaturas registradas nos últimos dias, que assustaram grande parte dos brasileiros, habituados com o inverno ameno do País, mostraram que o Brasil entrou definitivamente na era dos extremos no que diz respeito ao clima. Termômetros negativos bateram recordes e pintaram paisagens com o branco das geadas e o acinzentado dos nevoeiros.

O frio acentuado foi sentido nas regiões Sul e Sudeste, mas também pegou de surpresa os moradores das zonas mais próximas da linha do Equador, acostumados com calor o ano todo.

Mas esse é só o começo de um período de mudanças. Nos próximos anos, o Brasil e o restante do planeta serão marcados por picos de temperatura, frutos de alterações climáticas provocadas pelo homem e por fenômenos naturais como o La Niña, dizem especialistas. “O frio que fez agora não acontece sempre”, afirma Celso Oliveira, meteorologista da empresa de consultoria Somar. “Mas a população vai ter que aprender a conviver com ele.”

“As mudanças de tempo proporcionam fortalecimento dos eventos naturais. Os tempos quentes ficam mais quentes e, os frios, mais frios”, afirma Alexandre Nascimento, meteorologista da empresa de previsão Climatempo. “Em todo o globo, teremos que conviver com esses limites climáticos”, diz Oliveira.

Comentários