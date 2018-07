O astro da NBA Lebron James deixou o Cavaliers e assinou contrato de quatro anos com o Los Angeles Lakers

Lebron James tem uma nova casa na NBA. No domingo (01), o astro do basquete acertou um contrato por quatro temporadas, no valor de US$ 154 milhões (quase R$ 596 milhões), com o Los Angeles Lakers. O anúncio foi feito através das redes sociais do Klutch Sports Group, agência de marketing esportivo de seu empresário, Rich Paul.

Com isso, Lebron James deixa o Cleveland Cavaliers, time de seu estado natal (Ohio) e onde foi vice-campeão da temporada que se encerrou no mês passado, pela segunda vez na carreira para jogar na Califórnia. Mas ao contrário de 2010, quando ele fez o especial “The Decision” para anunciar que iria para o Miami Heat, desta vez o astro da NBA não deixou a sua decisão se alongar.

Quatro vezes MVP (Most Valuable Player, Jogador Mais Valioso) da liga, três vezes MVP em Finais e duas vezes campeão olímpico (2008 e 2012), Lebron James decidiu não continuar no Cleveland Cavaliers e entrou neste final de semana no mercado dos agentes livres (free agent). Além do Los Angeles Lakers, o Philadelphia 76ers estava de olho em sua contratação.

Será a primeira vez que Lebron James, com 33 anos, atuará em uma equipe da Conferência Oeste. Desde que entrou na liga profissional norte-americana, em 2003, sempre defendeu franquias do Leste: primeiro, jogou sete temporadas (de 2003 a 2010) no Cleveland Cavaliers e foi a uma final – perdeu para o San Antonio Spurs, em 2007; depois, transferiu-se para o Miami Heat, que defendeu entre 2010 e 2014 e onde ganhou seus dois primeiros títulos. Em 2014, voltou para o Cavaliers, onde levou a equipe a mais quatro finais, mas só ganhou em 2016.

