O astro Neil Young enfrenta atraso no seu pedido de cidadania dos EUA devido ao uso de maconha

Canadense, o cantor Neil Young está passando por um atraso no seu pedido de cidadania dos Estados Unidos. Tudo por causa de uma resposta sobre maconha. Young, de 73 anos, publicou em seu site oficial uma carta aos fãs explicando a situação.

“Solicitei a cidadania americana e passei no teste. Foi uma conversa e me fizeram várias perguntas. Eu as respondi com sinceridade e passei. Recentemente, no entanto, me disseram que devo fazer outro teste, devido ao meu uso de maconha”.

De acordo com o site The Guardian, os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos adicionaram uma política em abril de 2019 que afirma que uma pessoa envolvida em “determinadas atividades relacionadas à maconha” pode não ser aceita como um cidadã do país.

Ainda no comunicado, Neil Young, que mora em Los Angeles há mais de 50 anos, afirmou que espera “ter demonstrado um bom caráter moral” e que vai manter os fãs informados em relação ao processo.

Corrida contra o tempo

Neil Young tem uma notícia boa – mas um pouco mórbida – para dar aos fãs. Nos últimos dias, o músico respondeu em seu site a carta de um fã que está preocupado com seu tio chamado Eddie, de 76 anos.

O homem tem medo que o tio morra antes de poder ouvir discos nunca lançados de Young, e o cantor revelou compartilhar da mesma preocupação: “hoje em dia os discos são lançados a cada 4 meses ou algo parecido, e alguns dos nossos assinantes como o Tio Eddie são velhos o suficiente para questionar se ainda estarão por aqui quando lançarmos todos os álbuns.”

Em sua resposta, Neil disse estar “em uma corrida contra o tempo”, ainda revelando planos ambiciosos com seu material guardado.

“Isso realmente me deixa chateado, então eu tenho conversado com a nossa equipe sobre o lançamento de todos os [álbuns] aqui na NYA [Neil Young Archives] exclusivamente em 2020. Inicialmente, esses álbuns não seriam lançados como CDs ou vinil. Eventualmente eles até podem, mas estariam aqui na NYA exclusivamente nesse meio tempo e existem alguns deles”, disse o astro.

Álbuns como Tuscaloosa, Songs for Judy e Roxy: Tonight’s The Night Live já entraram neste esquema, e também foram lançados em outras plataformas. Títulos como Homegrown (1975), Chrome Dreams (1976), Oceanside-Countryside (1977), Island in the Sun (1982) e Toast (2000) ainda estão inacessíveis aos fãs.

Hoje, o preço para ser assinante do NYA é de U$1,99 por mês, mas Young já avisou que pode aumentar esse valor caso os seus planos se concretizem. Agora é esperar.