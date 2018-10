O astronauta Marcos Pontes confirma a sua indicação para o Ministério de Ciência e Tecnologia

O astronauta Marcos Pontes revelou que será o próximo ministro da Ciência e da Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Em vídeo publicado no Facebook, ele ressaltou que falta o anúncio oficial, mas já falou como titular da pasta. Após deixar a residência do parlamentar, no Rio, Pontes celebrou o que chamou de “momento histórico” para o País.

“Vitória do povo Brasileiro!!!! Vocês foram as urnas e votaram 17 por um Brasil melhor. Palavras não podem expressar o quão feliz e grato estou neste momento. Parabéns ao NOSSO presidente Jair Messias Bolsonaro e ao seu vice General Mourão pela esplendorosa conquista. Vamos comemorar bastante. Abraços Espaciais, Astronauta Marcos Pontes #bolsonaro2018 #somostodosbolsonaro”, escreveu em suas redes sociais.

Novo governo

“Novo presidente, novos rumos para o país. Eu estou muito feliz de ter participado não só da campanha, mas também da oportunidade de participar deste novo governo em uma área que tem sido a minha vida por 41 anos. Como vocês sabem, ele tem falado sempre no meu nome, mais ou menos como o “posto Ipiranga” da Ciência e Tecnologia. E agora só falta o anúncio oficial da minha indicação para ministro”, destacou.

O astronauta se disse “muito feliz” com a indicação ao novo cargo e elencou uma série de desafios e objetivos gerais para a pasta. Segundo ele, o objetivo é investir em educação e conhecimento científico para, na ponta da cadeia, gerar empregos.

“Muitas coisas a fazer. Educação para formar cidadãos qualificados, ciência para desenvolver ideias e soluções específicas para o Brasil, tecnologia para transformar essas ideias em inovações que vão se transformar em novos produtos e vão se transformar em novas empresas, em novos empregos. Esse ciclo virtuoso é o que a gente quer criar no Brasil.”

Pontes agradeceu pelo apoio de internautas e ressaltou que tem “orgulho” de sua terra. Em 2006, o astronauta se tornou o primeiro brasileiro a ir ao espaço. Na missão, para a qual decolou do Casaquistão, ele viajou durante dez dias a bordo da nave Soyuz TMA-8.

Astronauta

Natural da cidade de Bauru, em São Paulo, Marcos Cesar Pontes é um tenente reserva da Força Aérea Brasileira, mas sua fama e reconhecimento não vem necessariamente daí. Sua carreira espacial começou em 1998 onde foi selecionado para a construção da Estação Espacial Internacional, pela Nasa, a agência espacial norte-americana.

Mas sua carreira explodiu no ano de 2006, com o Missão Centenário, onde decolou pela Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial da Federação Rússia, que fizeram uma parceria em homenagem aos 100 anos do primeiro voo de Santos Dumont.

A missão ocorreu no dia 29 de março de 2006 às 23h30min do Horário de Brasília, no Tyuratam, Cazaquistão. Eles prosseguiram com a missão na nave Soyuz TMA-8, indo para a Estação Espacial Internacional. Ela teve 10 dias de duração, sendo desde então reconhecida como o ápice de sua carreira.

Deixe seu comentário: