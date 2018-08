O atacante Everton, do Grêmio, foi convocado para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, que serão disputados contra Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente. A primeira convocação depois do Mundial foi divulgada na manhã desta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, pelo técnico Tite.

O goleiro Ederson, do Manchester City, seria convocado, mas ficou fora por “motivos pessoais”. Para não prejudicar os clubes nacionais no Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil, apenas um jogador foi convocado por time.

A Seleção terá seis amistosos até janeiro de 2019. As próximas convocações serão realizadas nos dias 21 de setembro e 26 de outubro.

Confira a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Hugo (Flamengo), Neto (Valencia)

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dedé (Cruzeiro), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Felipe (Porto), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas: Andréas Pereira (Manchester United), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Flamengo), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes: Douglas Costa (Juventus), Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea)

