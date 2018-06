O atacante Jael voltou a treinar com bola e está à disposição do Grêmio para o jogo deste domingo, contra o América-MG

Na gélida e ensolarada manhã dessa sexta-feira, o grupo Grêmio realizou o seu penúltimo treino antes do duelo contra o América-MG, válido pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 16h deste domingo, na Arena, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM).

A boa notícia do dia ficou por conta do retorno do atacante Jael aos trabalhos com bola. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, ele participou normalmente da movimentação e pode ser uma opção para o técnico Renato Portaluppi.

No gramado do centro de treinamentos Luiz Carvalho, a primeira parte da sessão preparatória priorizou exercícios técnico com campo reduzido, exigindo muita movimentação, ocupação de espaço e passes rápidos, com no máximo três toques na bola. Na sequência, o grupo foi separado em dois times para um treino tático.

Dúvidas

O volante Maicon, que na quarta-feira deixou o campo mais cedo contra o Palmeiras, sentindo dores na panturrilha, não participou da atividade. O mesmo aconteceu com seu colega de posição Ramiro e os zagueiros Bressan, Kannemann, cujas participações no confronto deste domingo ainda não foram confirmadas.

O grupo volta a trabalhar na manhã deste sábado. A primeira parte da sessão terá portões fechados à imprensa, procedimento tradicionalmente adotado pela comissão técnica do Mosqueteiro (e por outros clubes), assim como o “rachão recreativo” que costuma ser disputado na véspera de jogos do time, muitas vezes com a presença do técnico Renato.

Deixe seu comentário: