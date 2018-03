O atacante gremista Luan já treina normalmente e pode entrar em campo neste domingo contra o Inter

Com a aproximação do Grenal nº 413, o primeiro em mais de um ano, a preparação do Grêmio segue forte no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena. Na tarde passada, o plantel tricolor se reapresentou para o penúltimo trabalho antes do clássico, que será disputado neste domingo, às 17h, no estádio Beira-Rio.

Antes que a bola rolasse na sessão dessa sexta-feira, o zagueiro Pedro Geromel e o meia Cícero já corriam ao redor do gramado. Atividade semelhante foi realizada com o atacante Dionathã e o meia Douglas, que inclusive participou do aquecimento para o treino coletivo – de tênis, ele chegou a arriscar alguns passes com os colegas.

Já o atacante Luan, que se recupera de um edema na coxa, treinou normalmente e, conforme o técnico Renato Portaluppi, estará na lista de relacionados para o duelo. Os nomes serão divulgados após o treino deste sábado pela manhã. O lateral Léo Moura e o atacante Maicosuel, por sua vez, estão confirmados entre os desfalques.

Jogo decisivo

Em oitavo lugar na tabela de classificação na qual apenas os oito primeiros avançam às quartas-de-final do regional, o Grêmio não pode perder o Grenal fora de casa. Do contrário, dependerá de resultados paralelos para não ficar de fora da fase seguinte.

Isso porque o nono colocado, o Juventude, bateu o São José-POA de virada no Passo D’Areia, por 2 a 1, e chegou a 12 pontos – apenas um a menos que o Tricolor. Se o time de Caxias do Sul não tivesse vencido, a equipe do bairro Humaitá poderia respirar mais aliviado. Esse ingrediente tem tudo para tornar o jogo ainda mais atraente para ambas as torcidas.

