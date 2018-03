O atacante Luan participou do treino final do Grêmio antes do Grenal e deve entrar no clássico deste domingo

Na manhã quente deste sábado (10), o Grêmio realizou, no CT Luiz Carvalho, o último treinamento antes do clássico Grenal deste domingo (11), pelo Campeonato Gaúcho. O Grenal de número 413 começa às 17h no estádio Beira-Rio. A primeira parte do trabalho foi com os portões fechados para imprensa. Quando o acesso foi liberado, os atletas participavam do tradicional recreativo pré-jogo.

O atacante Luan participou normalmente desta movimentação. Ele chegou a ser dúvida pro clássico por problemas musculares, mas na sexta-feira (9) já havia treinado e deve entrar no jogo. O lateral Madson, que não havia atuado contra o São Paulo, na última rodada, também está à disposição.

O lateral Cortez, que completa aniversário neste domingo, concedeu entrevista coletiva sobre o clássico deste domingo, que decide o futuro gremista no Gauchão. “Clássico é sempre diferente, ainda mais se tratando de um Grenal. A nossa equipe está bem focada (…) para fazer um grande jogo e buscar a nossa classificação”, disse. Se ele participar do jogo, será o primeiro Grenal de Cortez com a camisa do Grêmio.

Em oitavo lugar na tabela de classificação na qual apenas os oito primeiros avançam às quartas-de-final do regional, o Grêmio não pode perder o Grenal fora de casa. Do contrário, dependerá de resultados paralelos para não ficar de fora da fase seguinte.

O técnico Renato Portaluppi relacionou 26 jogadores. São eles: Alisson, Arthur, Bressan, Cícero, Cortez, Everton, Geromel, Hernane, Jael, Jailson, Kannemann, Leonardo, Lima, Luan, Lucas Poletto, Madson, Maicon, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Paulo Miranda, Paulo Victor, Ramiro, Thassiano, Tonny Anderson e Vico.

