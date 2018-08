O atacante peruano Paolo Guerrero foi recebido com festa pela torcida colorada no aeroporto Salgado Filho

O atacante peruano Paolo Guerrero, principal reforço do Internacional para a sequência desta temporada, chegou a Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (15). O jogador, de 34 anos, foi recebido com muita festa pelos colorados no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele assinou contrato com o clube por três temporadas.

Bastante prestativo com a torcida, Guerrero foi até os torcedores que o aguardavam no aeroporto e distribuiu autógrafos, selfies e sorrisos. Mais de 1 mil pessoas estavam presentes no portão 8 do terminal. Elas gritavam: “Paolo Guerrero, traz o tetra brasileiro”.

Antes de acertar com o Inter, o atleta jogava no Flamengo. No time gaúcho, Guerrero vestirá a camisa 79, em referência ao último título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo clube em 1979. Atualmente, o Inter, que está em boa fase, ocupa a terceira posição na competição.

