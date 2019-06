O atacante uruguaio Jonatan Álvez não terá o seu contrato renovado com o Inter

O atacante uruguaio Jonatan Álvez está de saída do Inter. Sem se firmar no clube gaúcho, onde desembarcou por empréstimo em julho do ano passado, o jogador de 31 anos tem contrato válido por 12 meses e, segundo informações extraoficiais, não terá o seu vínculo renovado. Ele deve retornar ao Junior Barranquilla, da Colômbia.

Com cinco gols em 22 partidas, das quais apenas quatro nesta temporada. A última vez em que balançou a rede, em 31 de março, foi justamente uma das mais importantes em sua passagem pelo estádio Beira-Rio: coube a ele decretar a vitória de 2 a 1 sobre o Caxias, aos 37 minutos do segundo tempo, placar que garantiu ao Colorado a classificação para as finais do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio (que ficaria com o título).

Rithely



Quem também voltou à pauta da direção do Inter é o volante Rithely estão em pauta novamente. O clube está em tratativas com o Sport-PE para alterar uma cláusula do contrato do atleta de 28 anos. Isso porque a renovação do empréstimo por seis meses, no início desta temporada, previa a obrigação de compra dos direitos federativos em caso de nova prorrogação.

Em vez disso, o Saci quer obter a possibilidade de renovar por mais meio ano sem ser forçado a fechar negócio envolvendo a permanência definitva de Rithely, que chegou ao Beira-Rio em março de 2018 e, logo, teve constatada uma lesão no tornozelo esquerdo.

O problema fez com que o Inter aceitasse a proposta do clube pernambucano de arcar com os custos da cirurgia e salários enquanto o volante não pudesse jogar. Após a recuperação, Rithely se contundiu na panturrilha esquerda e, mesmo assim, teve aceito pelo Colorado o pedido para ficar. A estreia ocorreu apenas em janeiro deste ano. Com nove partidas, ele ainda busca espaço no time.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: