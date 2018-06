Willian vai de 12º jogador a titular de Tite em seu segundo Mundial

Willian era para ser o 12º jogador da seleção na Copa do Mundo. Mas as excelentes atuações do paulista de 29 anos no Chelsea e nos últimos amistosos com a equipe brasileira mudaram a cabeça do técnico Tite. De reserva imediato de Coutinho e Neymar, virou titular pelo lado direito do campo. Ele deverá ser mantido no amistoso contra a Áustria, marcado para o próximo domingo (10), em Viena, e manterá o status pelo menos para o início do Mundial.

“Estou bem tranquilo na briga por uma vaga na equipe titular. Temos que disputar a posição com lealdade. Nunca me senti um titular absoluto e nem reserva. Sou um jogador que tenho condições de ajudar a seleção brasileira”, disse Willian, usando a palavra lealdade tão citada pelo técnico em entrevistas.

No último domingo (3), contra a Croácia, foi a principal arma ofensiva da Seleção Brasileira na etapa inicial, quando o time encontrou dificuldades para sair jogando. Após o jogo, ganhou elogios de Tite. “Eu tenho feito vídeos individuais de abordagem aos atletas. E conversando com Willian, já consegui fazer isso com 14 ou 15, filtramos momentos táticos, técnicos, disciplinares, bons e ruins para mostrarmos. Falei para ele: sabe o que eu faria se eu fosse técnico adversário e jogasse contra você? No final do vídeo eu te mostro. O repertório que ele tem: chute, drible, velocidade, jogada combinada e recomposição. Ele é diferente”, disse o treinador.

Dos 20 jogos sob o comando do treinador, o atacante atuou 18 vezes. Ele ficou fora apenas do duelo contra a Colômbia, realizado em janeiro do ano passado e que contou com apenas jogadores brasileiros, e diante da Argentina, pelas eliminatórias, quando amargou o banco de reservas. Nas outras partidas, sempre esteve algum minuto em campo.

Com exceção do amistoso contra a Colômbia, o camisa 19 da Seleção Brasileira esteve presente em todas as convocações. Ele foi até titular nos dois primeiros jogos, mas depois perdeu a posição para Coutinho.

O período coincidiu com a morte de sua mãe, Maria José, a Dona Zezé, que havia lutado por mais dois anos contra um tumor na cabeça. Zezé faleceu dois dias após o atacante marcar um gol pela seleção e dedicá-lo.

Ele considera a morte da mãe como um dos maiores baques da sua vida. Tanto é que perdeu quatro quilos e não conseguiu manter o mesmo nível de atuação em seu clube, o Chelsea. Três meses depois conseguiu recuperar o bom futebol e durante o ano passado foi um dos principais jogadores do clube inglês. Foram 55 jogos e 13 gols na última temporada.

O Mundial da Rússia será o segundo de Willian na carreira. No primeiro, amargou o banco de reservas com Felipão e só foi titular na decisão do terceiro lugar. Contra a Alemanha, foi preterido por Bernard. E só jogou 21 minutos. “Durante esse período, ganhei experiência, fui ficando mais maduro. É um momento especial, que estou chegando muito bem, muito motivado”, disse Willian, que se descreve como caseiro, tímido e que gosta de estar com a família nos momentos de folga.

Ele afirmou também que vê a Seleção Brasileira mais respeitada após decepção no Mundial do Brasil e o início das eliminatórias, quando a equipe era dirigida por Dunga e chegou a amargar a sexta colocação. Tudo mudou com a chegada de Tite.

“Temos uma ideia de jogo, uma filosofia de trabalho. O coletivo hoje é o mais importante. A seleção brasileira voltou a ser respeitada. Hoje, todos colocam o Brasil com um dos favoritos. Recuperamos o futebol que tínhamos. Fizemos o nosso papel durante as eliminatórias e a seleção cresceu muito. A confiança voltou. Temos condições de brigar pelo título”, completou.

Willian foi revelado nas categorias de base do Corinthians. O jogador ficou no clube em 2000, quando ingressou na categoria sub-13. Ele ganhou sua primeira chance em uma partida na equipe principal em 2006. Na temporada seguinte, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, onde ficou até 2013, quando se transferiu para o FK Anzhi. O atacante ficou menos de oito meses no clube até acertar com o Chelsea, com quem tem contrato até 2020.

