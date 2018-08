O atleta croata Modric desbancou Cristiano Ronaldo e levou o prêmio de melhor jogador da Europa

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo, Modric conquistou o voto de treinadores e jornalistas europeus e consagrou-se como o melhor jogador do Velho Continente na última temporada. A Uefa anunciou nesta quinta-feira (30) os vencedores de seus troféus individuais, referentes a 2017/18, – e o meia croata superou Cristiano Ronaldo e Salah no principal prêmio da entidade europeia.

Modric ficou com 313 pontos na votação entre treinadores e jornalistas, uma vantagem considerável para Cristiano Ronaldo, segundo colocado com 223 pontos pontos. Salah, terceiro, ficou com 134.

Tricampeão europeu com o Real Madrid e vice-campeão do mundo com a Croácia, Modric interrompe um domínio alternado de CR7 e Messi, que já durava desde 2014 na premiação de melhor jogador da Europa. O último vencedor do prêmio além do luso e do argentino foi Franck Ribéry, que destacou-se com o Bayern de Munique na temporada 2012/13.

O português, que havia conquistado o troféu nas duas últimas temporadas, nem mesmo compareceu à cerimônia realizada em Mônaco, junto com o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. De acordo com a imprensa espanhola, ele soube que não venceria o prêmio e não viajou a Mônaco.

Entre as mulheres, a vencedora foi dinamarquesa Pernille Harder, vice-campeã da Liga dos Campeões e vencedora do Campeonato Alemão com o Wolfsburg. A atacante foi vice-artilheira da competição continental, com oito gols marcados, e melhor marcadora do torneio nacional, indo às redes 17 vezes.

Os vencedores foram determinados por um júri composto pelos técnicos dos 32 times que disputaram a última Champions, além de 55 jornalistas que fazem parte do Grupo de Mídia Esportiva Europeia – cada um representando um país filiado à Uefa. Cada eleitor escolhia os três melhores jogadores por posição, atribuindo cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro. Os treinadores não puderam votar nos atletas que comandam em seus times.

Elogios a Modrić

“É um jogador que tem um talento muito diferente, ele melhora quem está ao seu lado. É vísivel quando não está em campo – o Real Madrid é uma equipa diferente sem o Luka.”

(Ivan Rakitić, companheiro de equipa na Croácia)

“Mesmo se deixarmos os troféus de lado, a forma como ele joga e o modo como domina o Real Madrid é impressionante.”

(Robert Prosinečki, antigo médio do Real Madrid e da Croácia)

“Não é fácil parar Modrić porque é um jogdor muito inteligente – sabe ler o jogo tão bem e pode jogar em muitas áreas diferentes.”

(José Mourinho, antigo treinador do Real Madrid)

Os dez primeiros:

1 Luka Modric (Real Madrid e Croácia) – 313 pontos

2 Cristiano Ronaldo (Juventus/Real Madrid e Portugal) – 223 pontos

3 Mohamed Salah (Liverpool e Egipto) – 134pontos

4 Antoine Griezmann (Atlético e França) – 72 pontos

5 Lionel Messi (Barcelona e Argentina) – 55 pontos

6 Kylian Mbappé (Paris e França) – 43 pontos

7 Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica) – 28 pontos

8 Raphaël Varane (Real Madrid e França) – 23 pontos

9 Eden Hazard (Chelsea e Bélgica) – 15 pontos

10 Sergio Ramos (Real Madrid e Espanha) – 12 pontos

