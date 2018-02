O ator Arnold Schwarzenegger fará série de faroeste para a Amazon

“I’ll be back” — diz um dos bordões mais famosos do cinema imortalizados por Arnold Schwarzenegger. E ele está de volta. A Amazon está produzindo a série de faroeste “Outrider” que será estrelada e produzida pelo ator, político e fisiculturista. Quem também voltará às telas será o personagem “Conan — O bárbaro”, que já foi vivido nos cinemas por Schwarzenegger.

Segundo noticiou o site “Deadline”, a série de TV “Outrider”, que se passa por volta dos anos 1800, é um thriller sobre um deputado que persegue um fora da lei no território de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele se associa a um delegado implacável — interpretado por Schwarzenegger — para garantir que a justiça seja feita.

O papel em “Outrider” será o primeiro em uma grande série de TV do ex-governador da Califórnia. Também participam do projeto o produtor Mace Neufeld e Trey Callaway.

Já “Conan”, baseada na obra de Robert E. Howard, terá em seu time o diretor de “Game of thrones” Miguel Sapochnik, o produtor de “Handmaid’s tale” Warren Littlefield, além de Ryan Condal, criador e roteirista da atração.

O seriado contará a origem do clássico personagem. Fora de sua tribo natal, Conan vagueia pelo mundo misterioso e traiçoeiro da civilização, em busca de um propósito em um lugar que o rejeita como um selvagem.

O personagem já teve outras adaptações nos cinemas, sendo a mais famosa interpretada pelo próprio Arnold Schwarzenegger. Mais recentemente o papel coube a Jason Momoa, no filme lançado em 2011. O próximo ator a viver o “bárbaro” ainda não foi definido.

Assédio sexual

Schwarzenegger, astro do filme “True Lies”, de 1994, se manifestou sobre a denúncia de abuso sexual que a atriz Eliza Dushku afirmou ter sofrido no set de filmagens, quando ela tinha 12 anos, pelo coordenador de dublês, Joel Kramer.

Ela disse que o profissional a levou para um quarto de hotel e se deitou na cama ao seu lado. “Depois voltou nu, usando apenas uma toalha de rosto na frente. Lembro-me de como ele me deitou na cama e me prendeu com seu corpo gigantesco, e começou a se esfregar em mim”, contou Eliza em seu Facebook.

Schwarzenegger se manifestou no Twitter ao responder uma mensagem de seu colega Tom Arnold. “Tom, você pode apostar que nós iremos fazer alguma coisa. Eu estou em choque e muito triste por Eliza, mas eu também tenho orgulho dela por ter se transformado em um grande talento e uma mulher extraordinária. Ela é muito corajosa”.

Eliza interpretou em “True Lies” a filha do personagem de Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. “Em entrevista ao The Wrap, Kramer negou as acusações. “Uau, isso é novidade para mim. Eu nunca a abusei. Ela era uma garota doce”.

Depois da denúncia de Eliza, outras duas mulheres também já relataram terem sido abusados nos anos 1980 e 1990.

