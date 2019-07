O ator Brad Pitt disse não ver motivo para criar um perfil em uma rede social e disse: “A vida é muito boa sem”

Na contramão de grandes artistas como Leonardo DiCaprio e Dakota Fanning, o ator Brad Pitt, de 55 anos, se mantém firme na decisão de não querer criar uma conta no Instagram.

A rede social é uma das mais populares do momento, e raramente uma celebridade não tem um perfil nela. No entanto, em entrevista ao E! News, Pitt foi questionado sobre criar um perfil seu e respondeu que isso “nunca vai acontecer”.

Logo depois, ele se corrigiu: “Bom, eu nunca digo nunca. A vida é muito boa sem isso [Instagram]. Eu não vejo motivo [para criar um perfil na rede]”.

O ator trabalha atualmente na divulgação do filme “Era uma Vez em Hollywood”, do diretor Quentin Tarantino (de “Pulp Fiction”, “Kill Bill” e “Bastardos Inglórios”). No elenco, Pitt e Leonardo DiCaprio fazem os papéis principais.

Esse é o nono filme de Tarantino, e ele deve chegar aos cinemas do Brasil apenas no dia 15 de agosto. A história se passa na Los Angeles de 1969, onde Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex-astro de uma série de TV, e seu dublê Cliff Booth (Brad Pitt), lutam para chegar a Hollywood ao mesmo tempo em que a vizinha de Rick é Sharon Tate (Margot Robbie), famosa atriz, que foi morta por Charles Manson (1934-2017) na vida real.

O ator Tim Roth, quase sempre presente nos filmes do diretor, faz parte do elenco, que ainda tem Dakota Fanning, Al Pacino e Kurt Russel. Luke Perry, que morreu em março após um AVC deixou o filme pronto, e o longa será um de seus últimos registros.

Filme de heróis

Caso você não saiba, Brad Pitt fez uma rápida participação em “Deadpool 2”, como o herói invisível Vanisher. E o ator falou sobre voltar a atuar em filmes de super-heróis.

Enquanto promove seu novo filme, “Era uma vez em Hollywood”, Brad deu uma entrevista para o MTV News e perguntaram se o veríamos novamente em uma produções dessas. Então ele disse: “Eu acho que levei até onde eu podia. Ryan Reynolds inventou um papel onde eu me encaixei”.

Era uma vez em Hollywood

O diretor Quentin Tarantino falou à Entertainment Weekly sobre sua abordagem ao escrever o papel de Sharon Tate (Margot Robbie) em Era Uma Vez em Hollywood, filme que chega aos cinemas brasileiros em 15 de agosto.

O cineasta comentou sobre como Tate “ficou muito marcada na memória coletiva por seu assassinato”. A atriz, que era mulher do cineasta Roman Polanski e estava grávida do primeiro filho do casal, foi morta por seguidores de Charles Manson em 1969.

“Eu fiz muita pesquisa sobre Sharon, e fiquei apaixonado por ela”, comentou Tarantino. “Ela aparentemente era uma pessoa incrivelmente doce. Quando você fala com todos os amigos, mesmo conhecidos, dela, eles contam a mesma história sobre uma mulher que não era afetada por sua própria beleza, que era apenas uma boa pessoa, e gentil”.

“Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas eu realmente acreditei nesses relatos. Tudo o que consegui ler sobre ela apoiava essa caracterização positiva. Eu achei que a melhor forma de colocá-la no filme não seria usá-la em cenas que avançam a trama, mas sim em momentos cotidianos”, contou ainda o cineasta.

“No filme, nós dirigimos com ela por Los Angeles, completamos algumas tarefas. Sharon está só vendo onde este dia pode levá-la. Eu queria mostrar estes momentos de Sharon antes do assassinato, para que começássemos a pensar nela como mais do que só uma vítima”, completou.

Durante a passagem de Era Uma Vez em Hollywood pelo Festival de Cannes, em maio, Tarantino se irritou com uma repórter que perguntou por que ele não deu um papel mais ativo a Tate no filme. “Não concordo”, disse o cineasta na época, sem querer elaborar o assunto.

