O ator Brad Pitt foi confirmado ao lado de Leonardo DiCaprio no novo filme do cineasta Quentin Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood será uma reunião de astros. A Sony Pictures confirmou nessa semana que o ator Brad Pitt atuará ao lado de Leonardo DiCaprio no novo filme de Quentin Tarantino. Assim, eles repetirão a bem-sucedida parceria de Bastardos Inglórios. DiCaprio trabalhou com o cineasta em Django Livre.

O novo filme de Tarantino será ambientado em Los Angeles (EUA), em 1969, no auge da era hippy em Hollywood. Os dois personagens principais serão Rick Dalton (DiCaprio), estrela de uma série de faroeste antiga, e seu dublê de longa data, Cliff Booth (Pitt). Eles lutam para ganhar a vida em uma indústria que já não conhecem mais, levando Rick a depositar suas fichas em uma vizinha ilustre: Sharon Tate.

Segundo fontes ligadas ao THR, DiCaprio quase deixou a produção do longa em janeiro, o que torna a confirmação da Sony uma grande notícia para fãs do ator e de Tarantino. Pitt foi enfim anunciado oficialmente, enquanto a lista de desejos do cineasta nova-iorquino segue pesada, com nomes como Tom Cruise, Al Pacino e Margot Robbie, que ele deseja escalar como Sharon Tate.

A estreia de Once Upon a Time in Hollywood é prevista para o dia 9 de agosto de 2019.

Leonardo da Vinci

Lembra daquele projeto da Paramount Pictures que terá Leonardo DiCaprio interpretando o pintor/inventor Leonardo da Vinci?

Então, o estúdio finalmente bateu o martelo e contratou o roteirista John Logan (Gladiador, 007 – Operação Skyfall) para escrever tal filme. Curiosamente, o moço já trabalhou com DiCaprio ao assinar O Aviador – parceria que rendeu indicações ao Oscar para ambos. Ou seja, em time que está ganhando, não se mexe!

O novo longa é a adaptação cinematográfica do livro Leonardo Da Vinci , de Walter Isaacson (que também é autor de outras biografias famosas sobre Steve Jobs, Benjamin Franklin e Albert Einstein). Essa obra usa o diário de Da Vinci para conectar sua arte com sua grande curiosidade e imaginação, além de construir uma narrativa sobre o ícone, abordando questões de sua vida pessoal, como homossexualidade e vegetarianismo.

Além de estrelar, DiCaprio é produtor do filme, ao lado de Jennifer Davisson (Robin Hood). Enquanto John Logan trabalha no roteiro da cinebiografia, o vencedor do Oscar por O Regresso começa a gravar o novo projeto de Quentin Tarantino – com previsão de lançamento para o mês de agosto de 2019.

