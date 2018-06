O ator Brad Pitt vetou a participação dos filhos em filme e se recusou a assinar contrato

Brad Pitt e Angelina Jolie estão em batalha judicial pela guarda dos filhos. Em Londres, na Inglaterra, onde está gravando “Malévola 2” ao lado de Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, a atriz deseja que os filhos Shiloh, de 11 anos, e Knox, de 9, participem a sequência do longa. O astro de Hollywood, no entanto, não quer permitir que as crianças façam parte do próximo trabalho da artista, proibida de tirar os herdeiros dos Estados Unidos. “Ele se recusa a assinar o contrato para incluir Shiloh e Knox em Malévola 2”, contou uma fonte ao tabloide “Daily Mail”.

Em 2014, Vivienne fez participação no filme, versão da Disney da animação clássica “A Bela Adormecida”, ao lado da mãe, que interpretou a bruxa má responsável por enfeitiçar a princesa Aurora, vivida em sua fase infantil pela menina, que na época tinha 5 anos.

Desde que Brad conseguiu mais tempo de custódia com os filhos, Jolie não tem se concentrado no trabalho. “Desde o início, Angelina tem se concentrado apenas na saúde e nas necessidades (das crianças), e é por isso que foi tão importante que essa última audiência fosse conduzida em particular. É deplorável que alguém, por suas próprias razões egoístas, tenha vazado porções seletivas do registro judicial confidencial e selado para criar uma imagem imprecisa e injusta do que realmente está acontecendo. Ela sabia que esse dia chegaria eventualmente, mas ela se acostumou com as coisas e esperou que Brad cumpra seus termos em vez de pressioná-la por uma parcela maior de custódia de forma tão agressiva. Angie não pode privar Brad de ver as crianças”, falou um porta-voz de Angelina, que está comendo e dormindo mal. “Brad está em uma posição muito mais forte, agora ele conseguiu uma parcela maior de custódia, e ela não está lidando bem com isso. O estresse a está consumindo e ela está pulando refeições e perdendo muitas horas de sono.”

Brad Pitt passa temporada na Inglaterra

Fazendo terapia semanal para se tornar um pai melhor, Pitt está passando um tempo na Inglaterra para poder estar perto dos filhos enquanto Jolie filma “Malévola 2” no país. No último domingo (17), o galã comemorou o Dia dos Pais com as crianças, já que a data é celebrada em junho no Hemisfério Norte. “O filme é um projeto extremamente importante para ela, mas Jolie está achando difícil se concentrar”, concluiu o informante à publicação.

Ordem judicial

Uma ordem judicial determinou que a atriz aumentasse o contato do ex-marido com os seis filhos do casal. Caso contrário, ela poderá perder a guarda das crianças. Os termos da decisão foram divulgados pela rede de TV CNN, que obteve acesso ao documento. De acordo com a emissora, a mãe (de 43 anos) também foi obrigada a esclarecer para os filhos que a ausência de um relacionamento regular entre eles e o pai (de 54) é prejudicial para a família. Terá, ainda, que dizer a eles que estão “seguros na presença de Brad, pois é fundamental manter um relacionamento saudáveis com ambos”.

A ordem descreve um cronograma de custódia. Caberá à Angelina a guarda física principal, mas Brad passa a ter acesso telefônico irrestrito aos filhos Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) e os gêmeos Knox e Vivienne (9). O documento faz a ressalva que o acordo de custódia pode sofrer mudanças. “Se os filhos mais novos permanecerem distantes do pai, dependendo das circunstâncias que cercam essa condição, isso pode resultar em uma redução do tempo que eles passam com Angelina Jolie ou até mesmo em uma ordem do tribunal para conceder a guarda física primária a Brad Pitt”, diz a decisão.

