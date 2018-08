O ator e diretor Henrique Martins morreu aos 84 anos

O ator e diretor Henrique Martins, que atuou em novelas como “O sheik de Agadir” (1966), “O meu pé de laranja lima” (1970) e “Carrossel” (2012), morreu neste domingo (26) aos 84 anos, informou a assessoria de imprensa do SBT.

Ele estava internado havia três semanas no Hospital Samaritano, em São Paulo, depois de sofrer uma queda. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O velório está marcado para as 9h desta segunda-feira (27), no Cemitério Israelita do Butantã. O enterro está marcado para as 11h no mesmo local.

O último trabalho de Martins como ator foi em 2012, no remake de “Carrossel”, do SBT. Como diretor, esteve à frente de “Revelação”, exibida pela mesma emissora em 2008, na qual também atuou.

Nascido em Berlim, na Alemanha, com o nome de Heinz Schlesinger, ele tinha três anos de idade quando se mudou com a família para o Brasil.

Ao longo da carreira de mais de seis décadas, Martins passou ainda por Tupi, Globo, Excelsior, Band, Record e Manchete.

Ele era viúvo e deixa três filhos.

Na TV Globo, Henrique Margins estrelou e foi codiretor de “O sheik de Agadir”, exibida entre julho de 1966 e fevereiro de 1967.

Também atuou e foi diretor-geral de “A sombra de Rebeca” (1967) e de “Anastácia, a mulher sem destino” (1967), de Emiliano Queiroz e Janete Clair.

Esta última ficou marcada, em grande parte, por uma decisão drástica tomada por Janete. Chamada para mudar o rumo da história, ela inseriu um terremoto na trama e assim eliminou mais de 100 personagens. Foi promovido ainda um salto no tempo.

Outro trabalho marcante de Martins foi “O meu pé de laranja lima”, exibida entre novembro de 1970 e agosto de 1971 na TV Tupi. Assinada por por Ivani Ribeiro, a novela adaptava o romance de mesmo título escrito por José Mauro de Vasconcelos.

Esteve ainda em “O direito de nascer” (1978), da Tupi, e “Pão-pão, beijo-beijo” (1983) e “Transas e caretas” (1984), ambas da Globo.

A partir da década de 1990, Henrique Martins passou a atuar menos e se dedicou principalmente à direção de novelas do SBT.

Na emissora, dirigiu “Éramos seis” (1994), “As pupilas do senhor reitor” (1994), “Razão de viver” (1996), “Os ossos do barão” (1997), “Fascinação” (1998) “Vidas cruzadas” (2000), “Amor e ódio” (2001), “Os ricos também choram” (2005), “Maria esperança” (2007) e “Amigas e rivais” (2007), dentre outras.

Repercussão

Famosos usaram suas redes sociais para lamentar a morte do ator e diretor Henrique Martins. Os atores Thaís Pacholek, Renato Scarpin e Pedro Gontijo e o locutor esportivo Silvio Luiz foram alguns dos que homenagearam o artista em suas redes sociais.

A atriz Thaís Pacholek escolheu o Instagram para se manifestar.

“Meu eterno diretor. Henrique Martins. O mestre. Eu cheguei ali na tv, esse universo tão misterioso e desafiador, com meus 23 anos e encontrei esse velhinho. Tão incrível diretor… Tão maravilhoso ser humano que me acolheu como filha. Hoje ele nos deixou mas deixou uma história linda na vida das pessoas e para TV Brasileira. Quero MUITO te encontrar no céu e ser dirigida por você novamente”, postou a atriz.

“Notícia triste hoje. O Henrique Martins foi meu diretor em três novelas. Aprendi muito com ele. Ri muito com ele. E agradeço por ter ido junto com Gilmar Guido visitá-lo há pouco tempo atrás. Rimos, contamos e ouvimos boas histórias dos bastidores da Tv brasileira. Tenho certeza que ele vai chegar no céu dando uma bela zoada em São Pedro. Ele era assim. Que os anjos te levem em paz Diretor e que deem conforto a toda família. A todos os familiares, meus mais profundos sentimentos”, disse Renato Scarpin, ator, no Facebook.

O ator Pedro Gontijo, no Instagram, foi suscinto. “O cara, o amigo, o mestre”, postou.

O locutor esportivo Silvio Luiz, no Twitter: “Nossa. Tristeza pelo falecimento do grande Henrique Martins, ator de muitas novelas”.

