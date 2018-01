O ator e diretor Mel Gibson está trabalhando em uma sequência do filme “A Paixão de Cristo”

“A Paixão de Cristo”, filme bíblico de 2004 que narra as 12 horas finais da vida de Jesus, ganhará uma sequência, de acordo com a imprensa especializada americana.

O ator Mel Gibson, que produziu e dirigiu o primeiro filme, voltará a acumular as duas funções ou apenas uma delas, afirma a revista “The Hollywood Reporter”.

O ator Jim Caviezel confirmou ao jornal “USA Today” que retornará ao papel de Jesus Cristo, 14 anos depois do longa original. Ele tem hoje 49 anos. “Há coisas, as quais não posso dizer, que vão chocar o público”, afirmou.

Ressurreição

Em entrevistas anteriores, Gibson já havia sinalizado a intenção de dar continuidade à história, e adiantou que o novo filme deve ser centrado na ressurreição de Cristo.

“Estamos tentando fazer [o filme] de uma maneira atraente e esclarecedora, para que ele tenha uma nova luz, se possível, sem criar algo estranho”, disse ao “USA Today” em 2016.

Até aquele ano, segundo a “The Hollywood Reporter”, a sequência estava sendo chamada de “The Passion of the Christ: Resurrection” (“A Paixão de Cristo: Ressurreição”). O diretor também já indicou que ela não será lançada até, pelo menos, o fim de 2019.

Antes disso, Caviezel aparecerá em outro filme baseado na Bíblia: “Paul”, que conta a história do apóstolo Paulo. O ator interpretará um outro apóstolo, Lucas. O longa tem estreia prevista para março deste ano nos Estados Unidos.

O primeiro “A Paixão de Cristo” foi um fenômeno de bilheteria, com US$ 611 milhões arrecadados no mundo todo. A produção teve um orçamento de US$ 30 milhões.

Deixe seu comentário: