Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Jim Carrey compartilhou um cartoon zombando do presidente Donald Trump, depois do início do processo de “impeachment” contra ele, que enfrenta acusações de abuso de poder e de pressionar a Ucrânia a interferir nas eleições de 2020, e obstrução do processo de impeachment.

Agora Trump enfrentará um julgamento no Senado, com os 100 senadores agindo como juri.

Depois da notícia de que Trump poderia ser o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer impeachment, diversos famosos incluindo Bette Midler, Meek Mill, Alyssa Milano, e Josh Gad foram as redes sociais se manifestarem sobre a notícia – e Carrey seguiu mostrando sua própria arte.

O comediante, cujo hobby é pintar, fez um desenho de Trump como o monstro Frankestein enforcando seu mestre. O presidente do cartoon é visto atacando uma figura que parece muito com o presidente russo Vladimir Putin.

Carrey legendou a imagem: “Naquela noite Donald teve um sonho muito estranho”.

Esse não é o primeiro desenho anti-Trump do ator e artista, e a estrela de Débi e Lóide compartilhou uma peça inspirada em Moby Dick, sugerindo que o presidente ‘acenava para todos que permitiam sua loucura no fim dos tempos’.

Jim Carrey sempre foi bastante crítico do atual governo americano.

Solteiro

Em outras notícias, o ator e comediante está solteiro, depois de terminar seu namoro de quase dois anos com a atriz americana Ginger Gonzaga.

O casal começou a namorar em janeiro do ano passado, depois de atuarem juntos como namorados no drama da Showtime, Kidding, protagonizado pelo comediante.

Semanas depois de assumir o romance, os atores fizeram sua estreia no tapete vermelho do Globo de Ouro, onde seu programa foi indicado como a melhor série de televisão: musical ou comédia.

Segundo informações do programa E!News, os dois continuam amigos, mas decidiram seguir caminhos diferentes.

