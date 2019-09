O ator Robert Pattinson disse ter ficado embrabecido quando seu nome vazou como novo Batman

Conhecido por ter feito a saga adolescente “Crepúsculo”, o ator Robert Pattinson, de 33 anos, será o novo Batman. A notícia, porém, não agradou totalmente o artista, que revelou ter ficado “P” da vida por conta dos vazamentos de informação.

“Quando aquela coisa vazou, eu fiquei puto. Todo mundo ficou chateado. Todo mundo da equipe estava em pânico. Eu achei que tínhamos estragado a coisa toda”, disse ele em entrevista à Variety.

Foi o mesmo veículo que, em maio deste ano, divulgou que ele ganharia o papel. De acordo com o site da revista, a Warner Bros, responsável pelo novo filme do homem-morcego, fechou contrato com o ator britânico.

Logo na sequência, para piorar a situação, os fãs do personagem ficaram de cabelo em pé. Contra essa possibilidade, alguns deles aderiram a abaixo-assinados e a petições pela internet pedindo por sua saída. Na época, ele ainda nem tinha sido confirmado no papel.

O motivo seria a dúvida das pessoas em comprar a ideia de ver Pattinson com a máscara do morcego. O britânico ficou muito atrelado a imagem do vampiro Edward. Até hoje, a atuação dele é contestada por parte do público e da crítica.

A expectativa é que o longa-metragem estreia nos cinemas em 2021.

Roupa

A Variety publicou recentemente a primeira entrevista com o ator Robert Pattinson desde que ele foi formalmente escolhido para viver o Batman no próximo filme do Cavaleiro das Trevas. Após a exibição de seu último filme, O Farol, no Festival de Cannes em maio deste ano, Pattinson seguiu para Los Angeles para provar o traje do super-herói para a fase final da audição. Na entrevista, ele descreve a sensação de vestir a roupa pela primeira vez e conta algumas situações que envolveram a escolha do ator para viver o próximo Bruce Wayne nos cinemas.

Segundo Pattinson, vestir o traje pareceu “bastante transformador” e o ator se sentiu muito poderoso. Ele comenta, ainda, que foi surpreendente e considera o ritual de entrar na roupa “humilhante”, uma vez que teve que contar com a ajuda de cinco pessoas para vesti-lo. Embora tivesse uma ideia clara de como Batman se portaria, ele teve que ajustar seus movimentos ao novo corpo de látex. “Você fica tentando pensar na maneira de se equilibrar e, ao mesmo tempo, trazer algo novo para ela (a roupa)”, diz o ator.

Cinco dias após experimentar o traje, ele se tornou oficialmente o Cavaleiro das Trevas, sendo o próximo na fila para vestir as botas de látex, depois de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck. Crescendo na Inglaterra, o ator assistiu aos filmes e, quando era criança, a fantasia do super-herói era a única roupa que usava. Pattinson persegue Batman há muito tempo e, assim que soube que o roteirista Matt Reeves estava trabalhando em um roteiro que revela a juventude de Bruce Wayne, o ator passou a persuadir o diretor durante muito tempo.