Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Thiago Lacerda saindo da delegacia após ser detido com maconha. Foto: Reprodução da TV Foto: Reprodução da TV

Thiago Lacerda foi detido na noite desta sexta-feira (20), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, por posse e uso de drogas.

Policiais militares faziam patrulhamento pela região quando sentiram um forte cheiro de maconha e resolveram revistar o carro do ator. Após a erva ser encontrada no veículo, Thiago Lacerda foi levado até a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Na mesma noite o artista foi liberado e não quis falar com a imprensa.

A assessoria do artista disse que ele “foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha”.

“O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia”, informou a assessoria.

