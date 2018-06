O ator Tom Cruise mostrou os bastidores de um salto de 7 mil metros de um avião a 265 quilômetros por hora em seu novo filme

Tom Cruise revelou aos fãs bastidores de uma das cenas radicais de “Missão Impossível: Efeito Fallout”, seu novo filme de ação, cuja estreia está prevista para 26 de julho. O ator compartilhou no Instagram um vídeo da produção que compilou cenas da preparação, dos ensaios e do triunfo do astro em um salto de 7,6 mil metros.

Conhecido por dispensar os dublês nas filmagens de ação, Tom Cruise realizou desta vez o “halo jump” — se jogou de um avião militar em movimento, a mais de 265 km/h, a 25 mil pés de altura. Na cena, seu personagem tenta entrar em um país sem ser detectado.

Segundo o diretor do filme, Christopher McQuarrie, a estrela do cinema repetiu o salto 106 vezes até alcançar o resultado desejado. Com traje e capacetes especialmente elaborados para o desafio, o ator saltou de alturas mais baixas e ainda treinou a cena em um enorme túnel de vento construído para a produção.

Antes de decolar, Tom e a equipe precisavam respirar oxigênio puro, com a ajuda de máscaras, para aguentar a descompressão lá no alto. O capacete do ator também foi adaptado para favorecer a respiração.

Um detalhe acrescentou ainda mais perigo à filmagem: a cena deveria ser registrada no fim da tarde, o que dava à equipe apenas três minutos para realizar o salto. O principal temor era de que o artista se chocasse com a câmera naquela velocidade.

“Ainda não acredito que conseguimos”, celebrou o diretor no vídeo.

Deixe seu comentário: