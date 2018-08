O ator Tony Ramos comemorou o seu aniversário de 70 anos e falou da sua carreira

No dia de seu aniversário de 70 anos, Tony Ramos mostrou que sabedoria e equilíbrio são essenciais para uma vida cheia de realizações tanto no campo pessoal quanto no profissional. Mesmo se preparando para um novo personagem, ele fez questão de comemorar a nova idade no sábado (25).

Com mais de 128 personagens na carreira, ator falou de sua religiosidade e disse que a família é tão importante quanto trabalho e que é muito agradecido por tudo o que possui. Ele se diverte ao ser perguntado sobre o segredo da longevidade. E a resposta vem sempre com uma voz calma e firme.

“São 70 anos bem vividos ao lado da minha família, muito trabalho e saúde. O que mais podia ter?”

“Como não tive crise aos 40, 50 ou 60, não vejo motivo para ter agora. Hoje só penso na seguinte frase: vamos tocando o barco. É isso. Simples!”

Apesar de saber que a curiosidade dos fãs é grande quando o assunto é listar os momentos marcantes, Tony dá aula de experiência. “Não tem momento mais marcante na vida. Todos os momentos são únicos. Sei que no fundo as pessoas esperam datas e fatos, mas eu posso dizer que tento aproveitar todo o tempo”, resume ele, que tenta listar algumas fases marcantes na vida pessoal.

“Quando fiz 14 anos e comecei a trabalhar, foi um grande marco para mim. Assim como no dia do meu casamento com a Lidiane.””Também tem o dia do nascimento dos meus filhos e do casamento deles. Quando os netos nasceram estão marcados na memória. São fases especiais e únicas.”

Já no âmbito profissional é praticamente impossível listar os personagens que mais se destacam. “No trabalho, fica mais difícil. Afinal, são 128 personagens para a TV, cinema e teatro”, explica o ator.

“É injusto escolher ou falar de um papel específico porque parece até traição com os outros. Todos tiveram sua importância.”

Religioso e pé no chão, Tony descarta a hipótese de fazer pedidos no aniversário. “Sou muito agradecido a tudo que tenho. Eu acredito muito em Deus e nos meus anjos da guarda. Sou muito agradecido de chegar nesta idade com tantas oportunidades na carreira e de trabalhar cada vez mais. Estou com muito projetos para os próximos meses e convites especiais. A minha família sempre está ao meu lado, minha companheira Lidiane sempre tão importante”, agradece ele.

“Acredito que tudo que tenho seja um presente de Deus. Sou muito feliz e realizado.”

Carreira

O início da carreira de Tony Ramos na TV se deu na Rede Tupi, quando fez “escada” para Walmor Chagas, Geórgia Gomide e Guy Loup em A Outra, uma adaptação de Walter George Durst exibida pelo canal entre julho e outubro de 1965.

À revista Manchete, falou sobre seu início na emissora: “Quando atendi a uma convocação da TV Tupi – Novos em Foco – fui lá, fiz o teste. Cumprindo um sketch do próprio Ribeiro Filho ganhei o direito de permanecer no seu programa. Idade? 15 anos”.

“A essa altura eu já imitava atores – e sempre Chaplin – famosos, locutores e até políticos da época. Apesar de tentativas pueris em palcos estudantis, quis o destino que eu estreasse como profissional na televisão.”

“Atendendo à convocação da Tupi, não falei das cólicas, tonteiras e da insônia que antecederam o dia do teste. Não falei do maior corredor do mundo – essa era minha sensação – o corredor da Tupi, onde vi em carne e osso ídolos como Lima Duarte, Juca de Oliveira, Geórgia Gomide, Laura Cardoso. Percorri papéis pequenos até atingi-los. Numa troca de frase que fosse.”

Após sua estreia em A Outra, fez O Amor Tem Cara de Mulher e outras produções como Os Irmãos Corsos, Os Inocentes, Rosa dos Ventos, Ídolo de Pano, Os Inocentes e Nino, o Italianinho.

Seu primeiro trabalho na TV Globo foi integrando o elenco de Espelho Mágico, em 1977. Dois anos depois, encarnaria André Cajarana, protagonista de Pai Herói. Em seu ano de estreia, também ficou marcado por apresentar o dominical Globo de Ouro.

Fez história com o primeiro nu masculino da TV brasileira, em O Astro, novela de Janete Clair que foi ao ar em 1978, na qual interpretava Márcio Hayalla, herdeiro de Salomão Hayalla (Dionízio Azevedo).

Nas décadas seguintes, participou de inúmeras tramas marcantes, como Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Torre de Babel, Mulheres Apaixonadas, Belíssima e Avenida Brasil.Também fez diversas participações em seriados da casa – como no derradeiro episódio de A Grande Família, em 2014, por exemplo.

Seu trabalho mais recente foi na novela das seis Tempo de Amar, em que viveu José Augusto. Tony Ramos já está confirmado na próxima novela das nove, O Sétimo Guardião.

