O Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, tem um novo edital de concessão

Uma cerimônia no Salão Nobre da prefeitura de Porto Alegre marcou, na manhã dessa quarta-feira, o lançamento do edital de concessão para uso parcial do Auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim) por um período de dez anos. O documento prevê que o vencedor terá que providenciar também a reforma e manutenção do Teatro de Câmara Túlio Piva (Cidade Baixa), fechado desde 2014

Inaugurado em 1927, o Araújo Vianna funcionou até 1964 no espaço onde hoje está a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Transferido então para uma área anexa ao Parque da Redenção, o auditório passou por diversas fases, incluindo a instalação da cobertura, e desde 2007 está sob a administração da Opus Promotora.

“O formato de busca de investimento para o Araújo Vianna foi um gigantesco avanço para a cidade, uma oportunidade que Porto Alegre aproveitou muito bem. Esse caminho será novamente adotado, mas agora com inovação”, ressaltou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Já o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, elogiou como “um sucesso” o contrato de permissão de uso que está se encerrando: “O Araújo está melhor agora do que há dez anos”. O titular da pasta da Cultura, Luciano Alabarse, acrescentou que o auditório tem uma importância decisiva para a cultura gaúcha e mencionou o fato de o espaço ter recebido grandes espetáculos nos últimos anos.

Condições

O novo contrato tem a modalidade de termo de permissão de uso parcial por dez anos, com vigência até 17 de junho de 2029. Entre as obrigações do permissionário, estão obras na cobertura, instalação de equipamentos, restauração da esplanada de acesso ao auditório, execução de passeio frontal e acesso ao pátio de serviço.

No que se refere ao Teatro Túlio Piva, por sua vez, também estão previstas reformas e instalação de equipamentos de som e iluminação. O concessionário ficará responsável ainda pela gestão e manutenção predial das duas casas – incluindo administração, segurança, limpeza, custeio e manutenção.

O investimento total é previsto é de R$ 6,76 milhões (R$ 4,4 milhões para a reforma do teatro e R$ 2,36 milhões para as obras no entorno do Araújo Vianna). Já o valor de outorga inicial será de R$ 4,17 milhões. Critério de julgamento: maior oferta de valor de outorga.

Pagamento da outorga: 20% da outorga ofertada até o quinto dia após a assinatura do contrato e 80% da outorga ofertada dividido em 120 meses, com reajuste anual pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os envelopes com propostas de interessados serão recebidos até o dia 2 de julho, com assinatura prevista para setembro.

Situação

– Auditório Araújo Vianna: área construída de 5.400 metros quadrados e capacidade para 3.146 pessoas sentadas. Status de operação: possui estrutura para a realização de shows, produções artísticas e outros eventos de nível nacional e internacional. O nome homenageia o compositor erudito gaúcho José de Araújo Vianna (1872-1916).

– Teatro de Câmara Túlio Piva: área construída de 1.072 metros quadrados e capacidade para 214 pessoas sentadas. Status de operação: apesar da vocação para o incentivo à cultura local e do histórico de espetáculos importants ali realizados, está fechado para reforma desde 2014. O nome homenageia o músico popular Túlio Piva (1915-1993).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: