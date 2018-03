“O Auto da Compadecida” abre o projeto Interior na Casa

A Casa de Cultura Mario Quintana lança, no dia 21 de março, um novo projeto com objetivo de abrir os palcos da Capital para espetáculos produzidos por grupos de teatro do interior. A montagem de estreia do Interior na Casa será “O Auto da Compadecida”, do grupo Foi O Que Eu Disse, do município de Harmonia, vencedora de cinco prêmios no Festival Estadual de Teatro 2017, inclusive de Melhor Espetáculo.

A sessão ocorre às 20h, no Teatro Bruno Kiefer. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas uma hora antes na bilheteria do teatro.

Segundo o diretor da CCMQ e idealizador do projeto, Jessé Oliveira, as apresentações vão ocorrer uma vez por mês, com entrada gratuita, para que os porto-alegrenses conheçam o potencial dos espetáculos do interior e, também, para que os grupos de teatro se apropriem dos palcos da Casa de Cultura Mario Quintana.

Sobre o espetáculo

Com adaptação de Júlio Schuster, “O Auto da Compadecida” conta a história de João Grilo e Chicó, dois nordestinos sem eira nem beira que preparam inúmeros planos para conseguir um pouco de dinheiro. Novos desafios vão surgindo, provocando mais confusões armadas pela esperteza de João Grilo, sempre em parceria com Chicó.

Mas a chegada da bela Rosinha, filha de Antônio Moraes, desperta a paixão de Chicó. Os planos da dupla, que envolvem o casamento entre Chicó e Rosinha e a posse de uma porca de barro recheada de dinheiro, são interrompidos pela chegada do cangaceiro Severino e a morte de João Grilo. Todos os mortos reencontram-se no juízo final, onde serão julgados no Tribunal das Almas pela Compadecida e pelo diabo. O final é surpreendente, principalmente para João Grilo.

FICHA TÉCNICA

Direção: Júlio César Schuster

Elenco: Ana Caroline Ledur, Ana Luiza Vier, Fabiola Cristina Orth, Isadora Dahmer Hanauer, Joana Gabriela Orth, Leandro Luiz Lottermann, Mônica Hillesheim, Nicole Maria Orth, Samuel Vier, Vanessa Suelen Hilgert

Texto: Ariano Suassuna

Adaptação: Júlio César Schuster e Grupo

Iluminação: Júlio César Schuster

Cenografia: Grupo

Maquiagem: Tuti Kerber e Grupo

Trilha Sonora: Samuel Vier e Grupo

Figurinos: Fabrízio Rodrigues

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre

SERVIÇO:

Projeto Interior na CCMQ | Espetáculo- “O Auto da Compadecida”.

Quando: 21 de março | Quarta-feira.

Horário: 20h.

Local: Teatro Bruno Kiefer – 6º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736).

Entrada gratuita.

Distribuição de senhas na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

