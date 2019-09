O avanço da Amazon agita o comércio eletrônico no País

A Amazon, gigante americana com vendas anuais de US$ 233 bilhões (quase R$ 1 trilhão), está no mercado brasileiro há sete anos sem perturbar as concorrentes brasileiras. Mas ao lançar na terça-feira (10) seu “Amazon Prime”, promoveu um visível estrago no valor de mercado das companhias de varejo eletrônico no País. Em conjunto, Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas e Via Varejo perderam R$ 4,75 bilhões na bolsa de São Paulo (B3) e fecharam o dia valendo R$ 103,7 bilhões.

O programa da Amazon oferece aos clientes “Prime”, que são 100 milhões em todo o mundo, entrega ilimitada de produtos comprados em seu site mediante pagamento de R$ 89 ao ano ou R$ 9,90 ao mês. Quem assinar, receberá também acesso livre aos serviços de vídeo, música, livros digitais e jogos eletrônicos.

Apesar dessas vantagens, consultores, fornecedores e ex-executivos da Amazon ouvidos pelo Valor consideram que a companhia terá um difícil embate com as varejistas brasileiras. Entendem que o varejo digital do País avançou muito nos últimos anos, com investimentos expressivos e está habilitado para competir com a Amazon, principalmente na complexa logística brasileira. Calcula-se que a Amazon tenha faturado R$ 800 milhões no Brasil em 2018, apenas 4% das vendas do Magazine Luiza e pouco mais de 10% das do Mercado Livre.

“As ações caíram, o mercado reagiu mal, mas não é para tanto. A Amazon está oferecendo um pacote interessante, mas alguns benefícios já existem por aqui”, resumiu Roberto Wajnsztok, ex-diretor do Walmart.com e CEO da consultoria Origin5.

Para Richard Cathcart, analista do Bradesco BBI, a oferta da Amazon não é superior à de suas rivais em termos de prazos de entrega, custo, cidades cobertas e itens vendidos. Ele observa que os concorrentes locais também estão em “constante evolução” e cita como exemplo a entrega em até 24 horas oferecida pelo Magazine em São Paulo.

Mais sobre o Amazon Prime

O Amazon Prime é novo pacote de serviços da Amazon oferecidos a partir de uma assinatura mensal de R$ 9,90 ou anual por R$ 89,90. Usuários podem acessar conteúdos do Prime Video, Twitch Prime, Prime Music e Prime Reading a partir de múltiplas plataformas. Além disso, assinantes contarão com descontos exclusivos e frete grátis em diversas categorias de produtos.

A plataforma oferece período de teste gratuito de 30 dias e está disponível apenas para quem tem conta na Amazon. Sendo assim, novos usuários precisam se cadastrar na loja online antes de assinar o pacote de serviços. Para isso, é necessário informar seus dados pessoais e integrar um cartão de crédito para o pagamento da assinatura mensal ou anual. Os serviços podem ser acessados pelo computador e celulares Android e no iPhone (iOS). Confira no tutorial a seguir como criar uma conta e escolher a opção de pagamento mensal ou anual no Amazon Prime.

Deixe seu comentário: