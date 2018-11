O avião que caiu e matou todas as 189 pessoas a bordo na Indonésia estava com o indicador de velocidade danificado

O KNKT (Comitê Nacional de Segurança de Transportes da Indonésia) afirmou nesta segunda-feira (05) que o indicador de velocidade do avião 737 MAX da Boeing da Lion Air caiu no mar de Java, na semana passada, estava danificado em seus últimos quatro voos. Todas as 189 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente.

O dano foi revelado depois que o gravador de dados do avião ter sido encontrado, disse a repórteres o chefe do KNKT, Soerjanto Tjahjono. Ele afirmou que está consultando a Boeing e autoridades norte-americanas para determinar quais ações devem ser tomadas para impedir problemas semelhantes em aviões do tipo por todo o mundo.

“Nós estamos formulando, com o Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos EUA e com a Boeing, inspeções detalhadas sobre o indicador de velocidade”, disse. A Boeing não respondeu de imediato a pedido por comentário. A fabricante dos EUA entregou 219 aviões 737 MAX a clientes em todo o mundo.

Uma caixa-preta, partes da fuselagem da aeronave e restos mortais também foram encontrados pelas equipes. O reconhecimento dos mortais dependerá de exames de DNA.

Acidente

Na manhã de segunda-feira (29), a torre de controle perdeu contato com o voo JT610, da companhia aérea indonésia de baixo custo Lion Air, 13 minutos depois que o avião Boeing 737 MAX 8 decolou de Jacarta a caminho da cidade de Pangkal Pinang, localidade de trânsito para os turistas que visitam as praias da ilha vizinha de Belitung.

Poucos minutos antes, os pilotos haviam solicitado ao controle de tráfego aéreo permissão para retornar a Jacarta, cidade de origem do voo. Na noite do domingo (28), um dia antes do acidente, a aeronave tinha passado por reparos após apresentar problemas técnicos durante um voo de Denpasar, na ilha de Bali, para Jacarta.

Mergulhador

As autoridades da Indonésia confirmaram a morte de um dos mergulhadores que procuravam a caixa-preta do Boeing 737 MAX 8, da Lion Air, que caiu no mar, apenas 13 minutos após decolar do Aeroporto de Jacarta, capital indonésia, com 189 pessoas a bordo, sem deixar sobreviventes.

A vítima foi identificada como Syahrul Anto, membro da Equipe de Mergulhadores de Resgate da Indonésia. O diretor da Agência Nacional de Busca e Resgate Nacional (Basarnas), Muhammad Syaugi, disse que o mergulhador saiu inconsciente de uma imersão e morreu quando foi internado no Hospital Regional Koja, em Jacarta.

As autoridades encontraram, na quinta-feira (01), uma das caixas-pretas do avião, após a equipe ter percebido a emissão de sinais que o dispositivo emitia. Investigadores tentam recuperar os dados do dispositivo, mas ele se encontra parcialmente danificado.

Agora, a equipe de mergulhadores indonésios procuram a segunda caixa-preta do avião. “Não extraímos os dados da caixa preta já encontrada porque há partes quebradas”, disse Haryo Satmiko, funcionário do comitê de segurança em transportes do país.

Antes do acidente, o piloto da aeronave chegou a solicitar autorização para retornar a Jacarta, de onde decolara alguns minutos antes. Ele emitiu um alerta pelo rádio minutos após a decolagem devido a problemas técnicos.

