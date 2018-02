O avião que caiu no Irã é da companhia que está na “lista negra” da União Europeia

A Aseman Airlines, companhia aérea iraniana do avião que caiu no domingo (18) com 65 pessoas a bordo, está desde dezembro de 2016 na “lista negra” da UE (União Europeia).

A Air Safety List é mantida pela Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, e impede que aviões de empresas aéreas que não sigam padrões internacionais de segurança sobrevoem o espaço aéreo europeu.

A última versão da lista, publicada em novembro de 2017, bane 184 companhias de países como Irã, Sudão, Afeganistão, Líbia, Nepal, Quirguistão e Coreia do Norte.

Neste domingo, um ATR-72 que decolou de Teerã rumo a Yasuj, no Sudoeste do Irã, caiu no monte Dena, na cordilheira de Zagros, a 780 km da capital iraniana. A cordilheira tem cerca de 4.400 metros de altura.

A mídia estatal iraniana reportou nesta segunda-feira (19) que os destroços do ATR-72 haviam sido encontrados, mas as autoridades aeroportuárias do Irã não confirmaram o relato.

“Enfrentamos um total enigma. Não sabemos nada sobre a queda”, disse o ministro iraniano de Estradas e Desenvolvimento Urbano, Abbas Akhoundi, à agência de notícias iraniana Tasnim.

Criada em 1970 como Pars Air, a companhia virou Aseman Airlines dez anos depois. Hoje, é a terceira maior empresa aérea iraniana, atrás da Iran Air e da Mahan Air.

Deixe seu comentário: