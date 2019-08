O bairro Santa Maria Goretti, Zona Norte de Porto Alegre terá melhorias na próxima semana

O bairro Santa Maria Goretti, na Zona Norte de Porto Alegre vai receber reparos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que vão desativar a antiga rede de água, na próxima terça-feira (13). A atividade está programada para começar a partir das 9h e será realizada em duas esquinas da avenida Assis Brasil, com a rua Pedras Altas e com a rua 25 de Julho. Durante o trabalho, os moradores ficarão sem água, mas a situação deve normalizar até a noite do mesmo dia, podendo retornar mais tarde em alguns pontos do bairro.

Após o momento, que o abastecimento retornar e alguma residência ainda não estiver água, o responsável deve ligar para o 156, opção 2, e solicitar que o ramal predial seja ligado à rede nova. O serviço só será realizado se houver tempo bom, caso contrário, a ação será adiada para uma nova data.

