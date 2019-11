O balanço de ocorrências policiais durante o Grenal teve até foguete disparado contra um helicóptero da Brigada Militar

O JGTE (Juizado do Torcedor e Grandes Eventos) registrou nove ocorrências por contravenções penais, tumulto, desobediência, drogas e desacato durante o Grenal de domingo passado, disputado na Arena (Zona Norte de Porto Alegre). Válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, a partida terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0. As informações são do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul.

Ao menos duas ocorrências envolveram explosivos. Em uma delas, um torcedor que estava dentro de um ônibus do Inter disparou um foguete em direção ao helicóptero da BM (Brigada Militar). Por ser reincidente, não foi oferecida transação penal para punição alternativa e ele responderá a processo por contravenção.

Já um gremista que carregava cinco foguetes em uma mochila foi proibido de ir aos jogos do clube até o fim do Brasileirão, sendo obrigado a se apresentar na delegacia em dias de jogos. Em outro incidente, 22 torcedores do Inter que vinham em um dos ônibus escoltados pela polícia se colocaram para fora das janelas, provocando torcedores rivais e desacatando as ordens policiais. O grupo aceitou a transação penal e terá que prestar serviços à comunidade.

Outro torcedor, que teria debochado da polícia e instigado os outros torcedores a jogarem paus e pedras contra a guarnição, também foi detido. O MP (Ministério Público) pediu vista dos autos para fins de diligência. Há possibilidade de oferecimento da proposta de transação penal.

Também foi acusado de tumulto um grupo de torcedores colorados que jogavam pedras nos carros. Eles terão que prestar serviço à comunidade por dois meses, em jornada de seis horas semanais e tendo como beneficiado o HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre.

Mais delitos

Uma torcedora responderá por desobediência. O namorado dela foi retirado do ônibus que levava torcedores do Inter por estar “surfando” em cima do veículo. Ao ver a cena, a mulher foi orientada a permanecer dentro do ônibus, mas desobedeceu a ordem e avançou contra o policial. Ela terá que prestar serviços à comunidade por um mês.

Outra torcedora também teria desacatado policiais ao descumprir uma ordem durante a condução até o estádio. Ela xingou o batalhão e, como resistiu à prisão, foi algemada. A acusada foi proibida de ir aos jogos do Internacional até o fim de novembro.

A posse de drogas gerou outra ocorrência em que o envolvido, portando maconha, terá que se apresentar na delegacia durante o horário da partida, nos próximos dois jogos em que o Grêmio tiver o mando de campo. O plantão do Judiciário na Arena foi coordenado Juiz de Direito Marco Aurélio Martins Xavier.

(Marcello Campos)