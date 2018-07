O banco Bank of America projetou o valor do dólar no Brasil em cinco reais e cinquenta centavos depois das eleições

O Bank of America projetou o dólar em R$ 5,50 após eleições. Em relatório publicado, a instituição imagina um pior cenário com vitória de um candidato com agenda contrária à do mercado e com dúvidas sobre sua governabilidade, o que levaria a moeda americana a atingir o valor em 2019. Neste caso, a inflação iria a 7%, e o PIB teria queda. As perspectivas mais concretas dos analistas do banco, no entanto, apontam que o dólar fechará 2018 em R$ 3,65. Para o próximo ano, a projeção é que a moeda americana fique nos R$ 3,72.

O exterior ainda é o fator preponderante para a desvalorização do real e de outras moedas no mundo. “O estímulo fiscal está levando a um crescimento americano maior em comparação com o restante do mundo, onde o crescimento vacila”, indica o banco. “Um aumento no protecionismo comercial elevaria a aversão a risco global e afetaria desproporcionalmente outros países por causa de sua abertura econômica.”

Especificamente para a moeda brasileira, o fator doméstico começa a pesar. “O risco cresceu agudamente nas últimas semanas em meio à piora do cenário externo, ao aumento das preocupações com as eleições do Brasil e com o maior impacto da paralisação dos caminhoneiros na economia”, dizem os analistas David Beker e Ana Madeira no relatório. Nos próximos meses, as incertezas eleitorais devem assumir o protagonismo sobre o comportamento do dólar, conforme a divulgação de pesquisas se tornar mais frequente e as alianças forem forjadas, indica o banco.

Bruno Braizinha, analista da área de alocação global de ativos do Société Générale, também esboça preocupação com as eleições. “Algumas pesquisas dizem que Jair Bolsonaro vai ganhar, independentemente do cenário. Outras dizem que vai perder. Não há clareza.” Mas, acima de tudo, a valorização do dólar é fruto de um sentimento global de aversão a risco, diz.

Sentimento esse ancorado na desaceleração do crescimento econômico mundial e, mais recentemente, nas tensões comerciais entre EUA, China e Europa, que podem gerar um aumento do protecionismo global e contribuir para a valorização do dólar. O aumento do risco gera um fluxo maior de compra de dólar, ativo considerado seguro, completa. “O dólar vai continuar a se apreciar em uma escalada das tensões comerciais ante moedas emergentes e também ante o euro.”

Nafez Zouk, estrategista global de macroeconomia da Oxford Economics, também associa o risco de um comércio mais fraco no mundo a um fortalecimento do dólar. Para ele, isso só contribuiria para o agravamento das tensões. “Um dólar mais forte por causa, em parte, do aumento da demanda por ativos mais seguros em um mundo com volatilidade crescente acrescentaria pressão adicional ao comércio, que já está vendo uma intensificação das tensões entre EUA e China.”

Deixe seu comentário: