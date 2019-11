O Banco Central do Brasil deve permitir aos bancos cobrar tarifas para reduzir os juros do cheque especial

O BC (Banco Central) prepara-se para lançar novas regras para o cheque especial, com o objetivo de baixar os juros cobrados do consumidor. Uma das possibilidades em estudo é que os bancos possam cobrar tarifa para que o cliente tenha acesso a determinado limite do cheque especial. Essa cobrança abriria espaço, na outra ponta, para a redução dos juros no cheque especial, hoje acima dos 300% ao ano.

Atualmente, as instituições financeiras podem elevar ou reduzir limites conforme o perfil do cliente. É bastante comum que clientes com histórico de adimplência e mais recursos na conta corrente tenham limites maiores no cheque especial, mas não utilizem os recursos que estão disponíveis. Assim, um cliente com limite de R$ 10 mil, por exemplo, pode estar utilizando apenas R$ 1 mil ou nem mesmo estar fazendo uso do limite.

Em reunião com senadores na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tratou do assunto. Segundo parlamentares, uma das avaliações que surgiu é a de que, ao disponibilizar os R$ 10 mil de limite ao cliente, o banco está sendo onerado, mesmo que os recursos não sejam utilizados. Este custo para a instituição financeira estaria sendo bancado pelos clientes que efetivamente utilizam o limite do cheque especial – geralmente, aqueles com menor poder aquisitivo e baixa educação financeira.