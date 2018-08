O Banco do Brasil registrou lucro líquido de 3,13 bilhões de reais no segundo trimestre

O BB (Banco do Brasil) registrou lucro líquido de R$ 3,135 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado foi 19,7% superior ao verificado no mesmo período do ano passado (R$ 2,618 bilhões). Na comparação com o primeiro trimestre, quando o banco reportou lucro de R$ 2,749 bilhões, a alta foi de 14%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (09).

Segundo dados da Economática, trata-se do melhor resultado trimestral nominal (sem considerar a inflação) desde o primeiro trimestre de 2015 (R$ 5,818 bilhões). Já o lucro líquido ajustado no segundo trimestre foi de R$ 3,2 bilhões, 22,3% maior do que o do mesmo período do ano passado e 7,1% superior ao do primeiro trimestre.

“O resultado foi influenciado pelo aumento das rendas de tarifas, controle das despesas administrativas e menores provisões de crédito”, destacou o banco em comunicado. No primeiro semestre, o lucro líquido contábil, usado como referência para remuneração aos acionistas, somou R$ 5,883 bilhões, o que representa um aumento de 16,2% na comparação anual.

O retorno sobre patrimônio líquido (RSPL), que mede como o banco remunera o capital de seus acionistas, ficou em 12% no primeiro semestre, frente a 11,7% nos seis primeiros meses de 2017. Em seu balanço, o banco estatal destacou o crescimento das receitas com tarifas de conta corrente, de pacotes de serviços e de administração de fundos.

A carteira de crédito total do banco somou R$ 633,49 bilhões em junho e teve queda de 1,5% na comparação anual. A despesa de provisão de recuperação caiu 32% em relação ao segundo trimestre de 2017 e, com isso, o BB melhorou a previsão de perdas com devedores duvidosos e passou a estimar uma faixa de R$ 14 bilhões a R$ 16 bilhões, contra uma expectativa que até então era entre R$ 16 bilhões e R$ 19 bilhões.

O Banco do Brasil encerrou junho com 648 agências digitais e especializadas. Já as transações via internet e telefone celular atingiram 77% das transações do BB no segundo trimestre deste ano.

O banco estatal espera que o seu lucro líquido ajustado neste ano fique entre R$ 11,5 bilhões e R$ 14 bilhões. O resultado representará aumento de 3,6% se ficar no piso e de mais de 26% considerando o ponto mais alto.

Outros bancos

No segundo trimestre, o lucro do Bradesco cresceu 15,77%, para R$ 4,528 bilhões, enquanto o lucro do Santander avançou 58%, para R$ 2,97 bilhões, e o do Itaú teve alta de 3,8%, para R$ 6,244 bilhões.

