O Barcelona ainda não desistiu de contratar Neymar

O diretor do Barcelona Javier Bordas, que participou ativamente da negociação para levar Neymar de volta ao clube catalão, afirmou nesta quarta-feira (11) que o time não desistiu de contratar o brasileiro. Em entrevista à EFE, o dirigente deixou claro que o Barça vai se esforçar para contar com o jogador.

“Enquanto ele quiser vir, nós vamos fazer o que pudermos para que venha”, afirmou.

Questionado se o retorno de Neymar deve acontecer já em janeiro de 2020, Bordas preferiu despistar e disse apenas que as coisas mudam rapidamente no futebol. “Veremos. Tudo é muito fácil de mudar no futebol, mas Neymar é Neymar”, apontou.

Por último, Bordas lamentou que a última negociação com o PSG não tenha dado certo para o Barcelona. “O caso do Neymar é muito especial. É um jogador excepcional, que queria vir ao Barça. Não se adaptou a Paris, se equivocou a ir para lá, ele mesmo disse isso”, analisou.

Messi

Messi inicia nova temporada no Barcelona com a ambição por títulos renovada, mas não esconde uma frustração. Ele queria um companheiro. Uma pessoa específica. Neymar. Em entrevista ao jornal “Sport”, que será publicada na edição desta quinta-feira (12), o craque argentino lamentou a negociação frustrada do time catalão para contar novamente com o brasileiro. Mas deixou escapar que esperava esforço maior dos espanhóis.

“Ficaria muito feliz se viesse Neymar. Sinceramente, não sei se o Barça fez tudo o possível para seu regresso, mas é certo que negociar com o PSG não é fácil”, admitiu Messi.

Durante os três meses da novela envolvendo Neymar, o argentino foi identificado como peça-chave no negócio. O brasileiro seria um pedido do camisa 10 do Barça. E teria até intercedido após uma investida do Real Madrid sobre o atacante do PSG. Messi, no entanto, negou que tenha pedido à diretoria do clube para ir atrás de Neymar. Afirmou que apenas deu sua opinião. E reiterou que não manda em ninguém no clube.

“Nunca pedimos a contratação de Neymar, simplesmente demos nossa opinião. Se eu mando? Ficou demonstrado que não é assim.”

O ídolo argentino fez questão de elogiar o ex-companheiro de Barcelona. Não escondeu que acredita na evolução da equipe e do clube com um possível retorno de Neymar. Mas declarou que não ficou desapontado com o desfecho da história.

“Não estou decepcionado. Temos um plantel espetacular que pode disputar tudo, também sem Ney. A nível esportivo, Neymar é um dos melhores do mundo. E com ele, no quesito da imagem e dos patrocinadores, o clube daria um salto”, afirmou o camisa 10 do Barça.

Deixe seu comentário: