O Barcelona foi criticado por colocar sua equipe feminina na classe econômica e a masculina na executiva em um mesmo voo

O Barcelona prometeu que a equipe feminina viajará de primeira classe pelo restante de sua turnê pelos Estados Unidos, depois que elas ficaram na classe econômica enquanto o time masculino viajou de executiva no mesmo voo. As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal El País.

O Barça está atualmente realizando sua primeira turnê de pré-temporada com homens e mulheres, com as equipes treinando na sede da Nike em Beaverton, Oregon, esta semana.

O clube enfrentou críticas nas mídias sociais por causa de seus planos de viagem.

O porta-voz do Barça, Josep Vives, disse que a equipe feminina voou de classe econômica e não executiva porque a decisão de que elas participariam da viagem foi tomada mais tarde e um voo fretado já havia sido contratado.

Ele também disse que o clube merece mais elogios por seus passos para promover a equipe feminina.

“Elas viajaram confortavelmente, como elas disseram, e a partir de agora viajarão de primeira classe nos voos internos”, disse ele em entrevista coletiva.

“Devemos ser valorizados pelas medidas que adotamos no esporte feminino. Estamos trabalhando pela igualdade em muitos aspectos, e achamos que gerar polêmica em torno de uma questão como essa é apenas uma maneira de nos atacar.”

“Os outros voos da turnê foram reservados depois, e nesses sim que estão todos em business”, explicam fontes dos escritórios do Camp Nou, surpresas com a reação da mídia e também chateados porque poucos perguntaram sobre o assunto antes de tirar conclusões. “Os meninos não têm prioridade e nenhuma das jogadoras reclamou da viagem”, afirmam.

A polêmica ainda foi alimentada graças a duas fotos: uma na qual se via todas as mulheres entrando pela porta traseira do avião – ao contrário dos homens – e outra feita na parte da frente da aeronave, com Sergi Roberto e Denis Suárez, junto com Vicky Losada e Marta Torrejón (um momento que durou pouco, porque elas logo voltaram para a parte de trás do avião).

A diretora da equipe feminina, Maria Teixidor Jufresa, também se manifestou: “A todos que estão se dedicando a criticar as condições de viagem do time feminino, os digo que não estão se dando conta de que o Barcelona está levando as jogadoras junto com seus jogadores para que, em um futuro próximo, elas possam viajar na classe executiva em seu próprio avião”, declarou.

As duas equipes estão se preparando para os compromissos em Los Angeles que iniciam nesta sexta-feira (27), e vão até domingo (29). O time masculino irá enfrentar o Tottenham na International Champions Cup, e o time feminino irá duelar contra o SoCal FC na Premier Soccer League Feminina.

