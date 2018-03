O Barcelona parabenizou o aniversariante Ronaldinho Gaúcho; o Paris Saint-Germain fez comparação com Neymar

Ronaldinho Gaúcho ganhou homenagens de seus ex-clubes – Barcelona, PSG e Milan – pelos 38 anos comemorados nesta quarta-feira. O PSG comparou o Bruxo a Neymar. Ronaldinho defendeu o time francês de 2001 a 2003. No vídeo exibido nas redes sociais, o PSG intercala lances mágicos protagonizados por Ronaldinho e Neymar defendendo o clube de Paris.

“Parabéns pelo 38º aniversário dessa lenda”, celebrou o PSG.

O Barcelona também exaltou a performance de Ronaldinho com a camisa do clube catalão. Nas redes sociais, o Barça mostrou os golaços feitos pelo ex-jogador, entre os quais, o gol marcado contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, em 2005, que rendeu aplausos da torcida madridista.

“Celebraremos o aniversário da estrela brasileira com seus melhores gols. “Top”, apresentou a página do Barça.

👋 Hola, @10Ronaldinho!

🎁 Aquest és el nostre regal d'aniversari! Esperem que t'agradi 🤙 https://t.co/y4EmmZRMUg — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 21, 2018

Mais homenagens a Ronaldinho

Pelé também prestou homenagens ao craque. “Quem conhece um jogador nascido no dia de hoje melhor que o Ronaldinho? Eu não conheço. Feliz aniversário, meu amigo! Eu espero que você esteja aproveitando a vida fora dos gramados!”, afirmou o eterno Rei.

Do Milan, veio uma mensagem “poética”. “Poeta: uma pessoa com muita imaginação, criatividade”, dizia o perfil no Twitter.

#WorldPoetryDay

📜 Poet: a person with great imagination, creativity

Synonyms: bard, rhymer, @10Ronaldinho 🤙🏿

📜 Poeta: chi ha il gusto del bello, è dotato di fervida fantasia e particolare sensibilità

Sinonimi: verseggiatore, versificatore, #Ronaldinho 🤙🏿

HBD Dinho! 🎂🇧🇷 pic.twitter.com/RNgpQIJgua — AC Milan (@acmilan) March 21, 2018

Política

Ronaldinho Gaúcho já tem um partido pelo qual concorrer nas próximas eleições nacionais. Na terça-feira, o ex-jogador esteve no Diretório Nacional do PRB (Partido Republicano Brasileiro), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, para se filiar ao lado do irmão Assis pelo Distrito Federal. Sim, mesmo “Gaúcho”, o ex-jogador não concorrerá pelo Rio Grande do Sul.

O que ainda não está definido é se Ronaldinho será candidato a deputado federal ou a senador. “Fico feliz em poder participar de um projeto que vise à melhoria de nosso País e que traga modernidade, alegria e saúde para toda a população”, discursou o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005.

Assis foi mais eloquente do que o irmão. “Somos brasileiros, moramos no Brasil e nos preocupados com o País. Viemos de um crescimento por meio do esporte e sabemos o que ele é capaz de fazer por crianças e jovens. Hoje, acreditamos na inovação, nos projetos do partido de ajudar a população. Será um prazer colaborar”, comentou o também ex-jogador e agente de Ronaldinho.

A cerimônia contou com as presenças de diversas lideranças do PRB, como os deputados federais Celso Russomanno, Carlos Gomes e Ronaldo Martins. A ficha de Ronaldinho Gaúcho foi abonada pelo senador Eduardo Lopes, presidente nacional do partido, e por Wanderley Tavares, presidente do PRB no Distrito Federal e pré-candidato ao governo local.

“Ele tem uma experiência grande na área do esporte e quer defender essa bandeira no Congresso. É um nome muito querido, um jogador de expressão, já fez muito pelo esporte como jogador e espero que faça como político”, afirmou o líder do partido na Câmara, Celso Russomanno (PRB-SP).

Segundo Russomanno, ainda não está definido se Ronaldinho será candidato ao Senado ou à Câmara. “Vamos iniciar tratativas e ver como ele se sente”, disse.

