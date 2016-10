O bicho papão

Cassado e abandonado por ex-aliados, em especial pelo presidente Michel Temer, o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) anda preocupado como nunca antes, dizem interlocutores. Soube que o doleiro Lúcio Funaro estaria disposto a fechar o acordo de delação premiada. Preso no complexo da Papuda, em Brasília, Funaro está cada dia mais instável atrás das grades, conta quem o visita.

Mais um

Outro que anda ressabiado com possível delação do doleiro-lobista é Geddel Lima, um dos ministros mais próximos do presidente Michel Temer.

FGTS, sempre ele

Funaro tem dito aos advogados que vai apresentar provas “consistentes” da atuação de poderosos aliados e ex-aliados de Temer ligados ao fundo de investimento do FGTS.

Sobre rodas…

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, vai ao país árabe Catar para prestigiar evento ciclístico preparatório já para os Jogos de 2020, em Tóquio, no Japão.

…e bonsais

O Japão já quer mostrar avanços. Faz seminário em Tóquio mês que vem sobre os Jogos que vão sediar. Picciani e comitiva já confirmaram presença.

Salvo pela mãe

Anos atrás, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), uma das idealizadoras do projeto, pediu audiência ao então presidente da Câmara, Michel Temer, para falar da proposta da Ficha Limpa. Junto foi o deputado Miguel Martini. Decidiu-se na reunião que a relatoria ficaria com o DEM. Dom Dimas Barbosa viu o nome de Indio da Costa na lista dos deputados e soltou: “Conheço este, a mãe dele foi minha paroquiana, é um bom rapaz”.

…o relator Ficha Limpa

Temer lembrou ser nome neutro e topou. Martini foi presidente da comissão e Indio da Costa o relator. Com a lei aprovada, ele teve vitrine, se cacifou e foi escolhido por José Serra – também com aval da CNBB – para ser candidato a vice na chapa em 2010.

Que piano

No debate da TV Globo da quinta-feira, Indio disse que “carregou um piano” como relator da lei. Eis o bastidor de sua escolha, e o quanto deve à Igreja.

Tocos insalubres

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) condenou a Petrobras a pagar indenização a empregado, membro de CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), que fora suspenso em Maceió (AL) por fotografar a Sala de Controle de Óleo da Estação Coletora de Pilar em 2011, onde funcionários sentavam-se em toco de árvores.

Porteira aberta

A força-tarefa da Lava-Jato está em polvorosa. Amigo do ex-presidente Lula e do senador cassado Delcídio do Amaral, o pecuarista José Carlos Bumlai está na iminência de assinar o acordo de delação premiada.

Tocando a boiada

As investigações apontam que parte dos milionários empréstimos, repassados ao PT, abasteceram as campanhas de Delcídio coordenadas pelo também empresário e hoje senador Pedro Chaves (PSC), suplente do ex-petista.

Memória do Peixe

Dilermando Reis, o violeiro preferido do ex-presidente Juscelino Kubitschek, faria 100 anos em 2016. Embalava JK com a famosa música “Como pode o peixe vivo”. A arte tem perdido espaço no poder. Não se sabe quem era o preferido de Lula e Dilma, ou de Temer.

Ironia de professor

“Entre 1998 e 2016 foram emitidas 880 MPs (medidas provisórias). Chega uma dando urgência à Educação, e considera-se que ainda devemos esperar mais alguns anos”, provoca o senador Cristovam Buarque (PPS-DF), em defesa da MP da qual deverá ser relator.

Ponto Final

Entre 2004 e 2014, os Estados Unidos destinaram 800 milhões de dólares aos países centro-americanos para a luta contra as drogas, assistência militar e policial, revela relatório.

