O BikePOA instalou mais nove estações em Porto Alegre

Entraram em funcionamento neste sábado (24) mais nove estações do BikePOA. No lançamento do novo sistema, em fevereiro, 11 estações já haviam sido disponibilizadas na cidade. De acordo com a programação, outras 15 estações serão entregues aos usuários nesta quarta-feira (28). Até o final de abril, devem ser instaladas as seis restantes, somando 41, com 410 bicicletas à disposição dos usuários do sistema. Até o momento, mais de 210 mil usuários na Capital já utilizam bicicletas compartilhadas. O sistema BikePOA é patrocinado pelo Itaú Unibanco, com o apoio da prefeitura, por intermédio da EPTC, e operação da Tembici.

Novidades

Entre as novidades do sistema estão as diversas formas de acesso ao serviço: os planos podem ser adquiridos pelo site Bike Itaú, aplicativo (Bike Itaú, disponível nos sistemas Android e iOS) ou ponto físico de atendimento. As bicicletas podem ser retiradas por aplicativo (Bike Itaú) ou cartão de usuário.

A compra de um plano dará direito a viagens ilimitadas de até 60 minutos, com intervalos de 15 minutos entre elas. Caso as viagens tenham mais que 60 minutos e a regra do intervalo não for respeitada, os excedentes serão tarifados em R$ 5 por hora excedente. Outra novidade é que a retirada das bicicletas pode ocorrer pelo cartão TRI. O número do cartão deve estar associado ao cadastro do usuário no BikePOA. Essa integração pode ser feita pelo site ou app.

Estações

Operam de forma ágil, inteligente e simples. O abastecimento é realizado por painéis solares que garantem a autossuficiência energética. A solução modular torna possível adicionar ou remover os suportes de estacionamento de bicicletas, conforme a necessidade, sem precisar de fixação ao solo. Os quiosques possuem interface de pagamento digital, de forma mais didática e de fácil utilização, com comunicação sem fio que agiliza o processamento de pagamentos e a transmissão de dados.

