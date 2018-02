O bilionário norte-americano George Soros financia a campanha que tenta frear a saída do Reino Unido da União Europeia

“Isso vai levar um tempo, mas, quando acontecer, os britânicos vão se dar conta de que ganham menos do que antes, porque os salários não aumentaram no mesmo ritmo do custo de vida”, completou Soros.

Polêmico

Soros previu que regulamentação e impostos em breve destronarão o Facebook e o Google, descrevendo as grandes empresas do setor de tecnologia como poderosos monopólios que prejudicam pessoas, a inovação no mercado e a democracia.

Em um discurso feroz e de tema ambicioso, feito durante um jantar no Fórum Econômico Mundial de Davos, Soros aplaudiu a fiscalização reforçada da União Europeia aos gigantes da web. Também apelou por mais regulamentação do setor de tecnologia, para aproveitar as reações cada vez mais negativas aos gigantes do Vale do Silício.

“Facebook e Google se tornaram monopólios cada vez mais poderosos, criaram obstáculos à inovação, e causaram diversos problemas dos quais estamos apenas começando a nos conscientizar”, disse Soros.