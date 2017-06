O BNDESPar pediu a realização de uma assembleia para votar a saída da família Batista da JBS/Friboi, dizem fontes

O BNDESPar, braço de participações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), solicitou a convocação de assembleia de acionistas da JBS na qual pedirá o afastamento definitivo da família Batista da direção e do conselho de administração da empresa, disseram à agência de notícias Reuters duas fontes com conhecimento direto do assunto.

Os minoritários na empresa também pretendem cobrar uma indenização da controladora J&F, holding da família que controla a JBS, por prejuízos causados pelos Batista à empresa.

Uma carta do banco já foi enviada à JBS solicitando a convocação de uma assembleia extraordinária para os próximos dias. A medida tem o aval e o apoio dos demais minoritários da JBS, disse uma das fontes. O banco de fomento tem 21,3 por cento de participação na empresa.

As perdas, segundo as fontes, vieram a reboque dos efeitos da Operação Carne Fraca, em que a empresa e outros frigoríficos são acusadas de pagar propina para aliviar a fiscalização sanitária sobre alimentos processados, e da delação premiada de executivos da J&F, envolvendo compra de políticos em troca de favorecimento no Congresso e em órgãos de governo.

“A carta foi enviada e o objetivo não é só tentar o afastamento definitivo deles [família Batista] da JBS”, disse uma fonte. “O que se quer é tirar da empresa os irmãos e qualquer representante da família e do grupo que participou de atividade criminosa”, disse outra fonte.

Em maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista renunciaram aos postos de presidente e vice-presidente do conselho de administração da JBS, pouco depois da formalização de acordos de delação premiada de executivos da J&F com o Ministério Público.

Wesley deixou a vice-presidência do conselho de administração, mas foi substituído por seu pai, José Batista. Além disso, seguiu como membro do colegiado e como presidente-executivo da companhia.

Desde 16 de março, véspera da deflagração da Carne Fraca, as ações da JBS já caíram 47%.

Comentários