O bom desempenho de Grazi Massafera em novela tem um segredo

“Mas para quê minha filha precisa fazer curso de teatro?”

Entreouvi a frase acima em um camarim dos Estúdios Globo, o antigo Projac. Foi há cinco anos, quando eu era um dos redatores do Vídeo Show comandado por Zeca Camargo. Uma das minhas funções era repassar o roteiro do programa com o convidado do dia.

Quem fazia a pergunta era a mãe de uma jovem atriz, que havia chegado a protagonista de novela sem jamais ter estudado interpretação. Qual o benefício, indagava a senhora, que algumas aulas poderiam trazer à sua filha?

Anos depois, a tal da atriz encarnou uma vilã, e foi malhadíssima pela crítica. Na opinião dos especialistas, sua atuação era robótica, sem a menor profundidade.

Exatamente o contrário do que está acontecendo neste momento com Grazi Massafera. A ex-BBB está no ar como a Paloma de “Bom Sucesso”, de Rosane Svartman e Paulo Halm, atual ocupante da faixa das sete da TV Globo.

Sua personagem é uma mulher de origem simples, submetida a uma vasta gama de emoções depois de receber um diagnóstico equivocado. Grazi vem dando conta do recado e arrancando elogios na imprensa e nas redes sociais.

Não é a primeira vez. Em 2015, ela surpreendeu meio mundo como Larissa, a ex-modelo viciada em crack da novela “Verdades Secretas”, de Walcyr Carrasco. Venceu o prêmio de melhor atriz do ano da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) e foi indicada ao Emmy Internacional, ao lado da britânica Judi Dench (ambas perderam para a alemã Christiane Paul).

Aquele trabalho foi o primeiro resultado concreto do curso que Grazi fez um ano antes, em Madri. Foi no Estudio Corazza, a escola de atuação fundada pelo argentino Juan Carlos Corazza, o mais conceituado preparador de elenco do cinema espanhol.

(Aqui cabem parênteses: em 2018, a Globo convidou Juan Carlos Corazza para ministrar um workshop no Rio de Janeiro. Até atores consagrados da emissora, com anos de experiência, fizeram questão de participar.)

Voltando a Grazi: claro que não é um mero workshop de algumas semanas que transforma um mau ator em bom. Mas ela já vinha se esforçando há algum tempo, e melhorando a cada nova empreitada. Desde então, não parou mais de estudar.

Grazi Massafera foi abençoada pela genética. Nasceu com uma beleza exótica, de traços marcantes. Também foi agraciada com uma personalidade gentil. Seus colegas não cansam de elogiar sua simpatia e despretensão. Mesmo rica e famosa, ela nunca deixou o sucesso lhe subir à cabeça.

Com tantas qualidades inatas, Grazi percebeu que, para ter uma longa carreira como atriz, era preciso ainda mais. Agora ela está colhendo os frutos de seu empenho.

E a jovem atriz que eu citei no começo desse texto? Consta que, há poucos dias, ela renovou seu contrato com a Globo. Mas teve que aceitar um valor abaixo do esperado, e ainda levou uma bronca: precisa se dedicar mais. “Mire-se no exemplo de Grazi Massafera”, disseram-lhe os executivos da emissora. (Tony Goes)

